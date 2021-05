Romain Bardet: “Ik dacht echt dat ik kon winnen”

Romain Bardet liet zaterdag een goede indruk achter in de Giro d’Italia door al vroeg ten aanval te trekken met zijn ploeggenoten Michael Storer en Chris Hamilton, maar greep uiteindelijk net naast de ritzege. Op anderhalve kilometer van de meet moest de Fransman passen na een versnelling van Damiano Caruso. “Ik dacht echt dat ik kon winnen”, aldus de renner van Team DSM.

Toch zorgde de aanval van Team DSM voor vertier in de laatste bergrit. “We hadden ook niets te verliezen”, legt Bardet uit. “Ik was vanochtend zesde in het algemeen klassement en vormde geen bedreiging voor de roze trui. Zo vaak heb ik me nog niet laten zien deze Giro, dus was het goed om me eens te tonen. Hoed af voor mijn ploeggenoten, ze hebben het vandaag geweldig gedaan.”

“Ik ben wel erg teleurgesteld. Op de laatste klim bleek Caruso gewoon sterker te zijn. Mijn benen begaven het op drie kilometer van de top, maar ik kan mezelf niets verwijten. Ik zat in een goede positie om te winnen, maar het is gewoon frustrerend. Bahrain Victorious meehebben vandaag bracht ons deze kans, maar tegelijkertijd was het ook een nadeel.”

Door zijn vierde plaats op Alpe Motta passeert Bardet Hugh Carthy in het algemeen klassement. Met de afsluitende tijdrit nog voor de boeg staat de Fransman nu vijfde.