zaterdag 9 september 2023 om 17:54

Romain Bardet heeft flink afgezien: “Het was verschrikkelijk in het wiel van Evenepoel”

Romain Bardet was na afloop van de veertiende etappe niet erg teleurgesteld met zijn tweede plaats. De Fransman zag al uren aankomen dat Remco Evenepoel bij hem zou wegrijden en kwam na de finish superlatieven tekort over zijn vluchtgezel. “Hij is een legende, net zoals Merckx.”

Bardet en Evenepoel reden zaterdag weg in de afdaling van de Col Hourcère, waarna de twee meer dan tachtig kilometer met elkaar naar de meet in Spanje reden. “Het was echt een heel goede dag voor mij”, gaat de Franse coureur verder met zijn verhaal bij Eurosport. “Maar ja, ik was onderweg met een legende. Hij heeft tachtig procent van het werk gedaan. Het was echt verschrikkelijk in zijn wiel. Ik heb pijn en kramp gehad.”

“Hij heeft zijn tempo volledig aan mij opgelegd. Ik ben echt helemaal leeg. Wat zat ik op de limiet, terwijl ik me toch goed voelde. Hij was vandaag echt veel beter. Na iedere bocht moest ik sprinten naar zijn wiel. Hij zit zo aero dat ik de wind voelde bij hem in het wiel, maar ja. Dat is Remco. Ik heb alles gegeven.”

Bardet geeft tot slot aan dat hij de afgelopen dagen een aantal keer met de Belg heeft gepraat. “Ik apprecieer hem enorm. We hebben met elkaar gepraat, ja. Vandaag zeiden we tegen elkaar: we rijden gewoon samen door tot de meet.”