Romain Bardet grijpt naast ritzege op Blockhaus: “Moeilijk te accepteren”

Romain Bardet moest op de top van Blockhaus genoegen nemen met de tweede plaats. De kopman van Team DSM zag in de negende etappe van de Giro d’Italia de zege gaan naar Jai Hindley. “Ik maakte een fout in de laatste bocht. Ik had niet verwacht dat de finish zo kort zou liggen na die laatste bocht”, aldus Bardet tegen L’Équipe. Hij werd uiteindelijk nipt geklopt door Jai Hindley.

“Ik wist dat ik in goede vorm begon aan deze Giro. Aan de andere kant kende ik ook het niveau van de anderen niet, maar het lijkt erop dat ik hier tot de besten behoor. Dat is goed om te zien”, vertelt Bardet kort na de finish. “Maar ik ben vooral pissig dat ik niet heb gewonnen vandaag. Dat is moeilijk te accepteren.”

“Eerlijk gezegd voelde ik mij de hele klim goed. Het was best moeilijk, omdat er veel wind stond en ik iets eerder in de etappe een mechanisch probleem heb gehad. Dat heeft me wat energie gekost, maar mijn benen waren nog steeds goed”, legt hij uit. “Op de laatste klim wist ik dat INEOS Grenadiers iets ging proberen en dat het vooral nodig was om in het wiel van Richard Carapaz te blijven. Dan kon ik hem volgen als hij wilde aanvallen.”

Slechte samenwerking met Carapaz en Landa

Bardet was uiteindelijk, samen met Mikel Landa, de enige die de demarrage van Carapaz kon volgen op vijf kilometer van de top. “Met Carapaz en Landa waren we vandaag de beste drie, maar we werkten niet genoeg samen tot de top. We kwamen niet overeen. Het is jammer dat we niet met zijn drieën kunnen rijden voor de overwinning”, blikt de Fransman terug.

Uiteindelijk kwamen João Almeida, Jai Hindley en Domenico Pozzovivo nog terug, waarna de zes gingen sprinten om de ritwinst. Daarin maakte Bardet naar eigen zeggen een fout. “Ik probeerde vlak voor de laatste bocht niet te hard aan te zetten, omdat ik wist dat ik in de sprint de snelste zou zijn. Ik bleef in het wiel van Carapaz, maar Hindley nam drie lengtes voorsprong in de bocht. Ik had niet verwacht dat het zo kort zou zijn na die laatste bocht”, slaat hij zichzelf voor zijn kop.

‘We hebben ons niet laten verrassen’

Team DSM-ploegleider Matt Winston was na afloop blij met het optreden van Bardet en Thymen Arensman, die tiende werd. “We hebben goed werk geleverd. We hebben ons niet laten verrassen op deze sleuteldag”, vertelt hij aan Eurosport. “We zijn de rit goed doorgekomen en begonnen met vijf man aan de slotklim. Dat hebben we als team goed gedaan. Romain heeft de concurrentie nog getest. Zijn tweede plaats is goed en daar zijn we blij mee. Dit ziet er mooi uit voor de komende twee weken.”