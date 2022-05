Thymen Arensman tiende in eerste Giro-bergrit: “Wat ik doe maakt niet veel uit”

Geen Wilco Kelderman, Tom Dumoulin, Sam Oomen of Bauke Mollema als eerste Nederlander op Blockhaus in de Giro d’Italia 2022. Die eer viel te beurt aan de 22-jarige Thymen Arensman van Team DSM. Hij kon lang mee en eindigde binnen de minuut van ritwinnaar Jai Hindley als tiende. “Ik ben hier alleen voor Romain Bardet”, herhaalt hij in het flashinterview.

Een slopend, pittig ritje noemde Arensman de negende etappe naar Blockhaus in deze Ronde van Italië. “Ik ben blij dat Romain (tweede in de daguitslag, red.) het zo goed doet. Ik hoef alleen maar te volgen en doe wat hij nodig heeft. Het doel vandaag was dat ik vol zou doorrijden, zodat we in het klassement een beetje met meerdere kaarten kunnen spelen. Ik denk dat we daarin geslaagd zijn.”

Dat hijzelf ook sterk rijdt, daar wilde een stoïcijnse Arensman niets van weten. “Wat ik doe maakt niet zo veel uit. Ik hoop heel nuttig voor Romain te zijn. Daarvoor ben ik hier. Natuurlijk is het mooi dat ik er een beetje bij blijf. Of ik mijn eigen prestaties niet wat bagatelliseer? Nee, zo ben ik. Ik zie vooral dat Romain heel erg hard omhoog rijdt, dat is hartstikke mooi.”

“Vandaag was ook een heel mooie test voor de komende weken”, gaat hij verder. “We hebben gezien wie goed in vorm zijn en wie niet. Ik ben blij dat we met met Team DSM een beetje meedoen. Zelf had de rustdag van maandag voor mij nog niet zo gehoeven. Hoewel ik me vandaag door het warme weer niet supergoed voelde, had ik nog wel even door gekund. Ik voel me goed en ik voel me ook nog redelijk fris. Mentaal is dat lekker, want er komen nog zware weken aan.”