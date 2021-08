Romain Bardet: “De sfeer in de ploeg is heel goed”

Na een moeizaam begin van het seizoen waarin er nauwelijks werd gewonnen, is Team DSM op stoom gekomen. Romain Bardet schoot na twee eerdere zeges van Michael Storer voor de derde keer deze Vuelta raak. “De sfeer in de ploeg is heel goed”, zegt de winnaar van vandaag dan ook na afloop.

“Ik ben blij dat ik onderdeel uitmaak van deze groep”, gaat hij verder. “Het is nu al een geweldige Vuelta voor ons. We doen ons best en iedereen is gefocust, dus hebben we nu al drie keer gewonnen. Het is een goede groep.”

Over zijn zege op de Pico Villuercas vertelt hij het volgende: “Ik had een beter gevoel vanochtend en de benen waren prima, dus probeerde ik om in de vlucht te komen. Niemand wilde meewerken toen we eenmaal wegreden. Dat was zwaar en uiteindelijk moest ik het slim spelen om te winnen. In overleg met onze ploegleider is dat gelukt.”

“Ik had een mikpunt voor me (toen hij Zeits bijhaalde, red.) en toen ik een gat had moest ik het volhouden tot de finish dat is gelukt. Ik ben erg blij!”