Roland Liboton wil Van Aert en Van der Poel vaker in het veld zien: “Ze moeten weten van welke straat ze afkomstig zijn”

Roland Liboton zou Wout van Aert en Mathieu van der Poel graag vaker in het veld zien rijden. De ondertussen 64-jarige crosslegende vindt het jammer dat de trui van de Belgisch kampioen en de wereldkampioen pas in december te bewonderen zijn.

Volgens Liboton, die tussen 1980 en 1984 vier keer wereldkampioen werd, zouden renners die geen tien crossen rijden, niet op een kampioenschap mogen starten. “Ik vind het niet kunnen dat jongens die een heel seizoen voor de show hebben gezorgd op een WK plots moeten opboksen tegen mannen die fris zijn”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Ik zou die mannen verplichten een aantal wedstrijden te rijden. Doen ze dat niet, dan zouden ze geen selectie mogen krijgen voor nationale en wereldkampioenschappen. Het zou een gebaar van respect zijn tegenover de andere jongens die keihard hun best doen en ons toch mooie crossen laten zien.”

Zoals het nu gaat zullen Eli Iserbyt en Toon Aerts nooit wereldkampioen worden, denkt Liboton. “En dat is jammer. Die mannen leveren al een heel seizoen mooie duels, zoals donderdag in de Jaarmarktcross van Niel. Zij verdienen die trui. Ook naar organisatoren toe zou het leuk zijn als de kampioenstruien altijd van de partij zijn. Dat gebeurt nu niet en dat is volgens mij ook de reden waarom toeschouwers afhaken. De trui van Belgisch kampioen Van Aert gaan we vermoedelijk pas begin december zien, die van wereldkampioen Van der Poel nog later”, gaat het crossicoon verder.

‘Je kunt niet van twee walletjes blijven eten’

Liboton erkent dat het niet meer dan logisch is dat Van Aert en Van der Poel na hun wegseizoen een lange rustpauze inlassen. “Maar ze moeten kiezen, je kunt niet van twee walletjes blijven eten. Ofwel ben je wegrenner, ofwel ben je cyclocrosser. Die twee combineren gaat niet. Ze moeten respect tonen voor de jongens die twee keer per week de wei in duiken, al weken aan een stuk. Op de weg wordt uiteraard het grote geld verdiend. Die jongens hebben duizelingwekkende contracten en dat verdienen ze. Maar we moeten weten van welke straat ze afkomstig zijn. En dus zou ik hen, en hun truien, graag vaker in het veld zien.”

Steeds meer renners wisselen moeiteloos van het ene soort fiets in voor het andere, maar volgens Liboton kleven daar ook risico’s aan. “De tijden zijn veranderd. Ze springen van de ene broek in de andere. Maar ik zou daar ook voorzichtig in zijn. Neem nu Marianne Vos. Die leek ook alles te kunnen, maar is er toch enkele jaren uit geweest. Op een dag zegt het lichaam dat het genoeg is.”