Roland Cogeas Edelweiss Squad verwelkomt met Israel-Premier Tech nieuwe sponsor

Israel-Premier Tech gaat zich ook bezighouden met het vrouwenwielrennen. De ploeg heeft zich als sponsor aangesloten bij de Zwitserse Women’s WorldTeam-formatie Roland Cogeas Edelweiss Squad.

Roland Cogeas Edelweiss Squad verwelkomt met Israel-Premier Tech dus een nieuwe sponsor , zoals te zien is op het nieuwe tenue voor het wielerseizoen 2022, maar zal wel onder de huidige naam en onder de oude teammanagers verder blijven koersen. Met de komst van Israel-Premier Tech als nieuwe sponsor zal de ploeg naar alle waarschijnlijkheid wel een nieuwe financiële injectie krijgen.

“De aankondiging van deze samenwerking met Israel-Premier Tech markeert het begin van een spannend nieuw hoofdstuk voor Roland Cogeas Edelweiss Squad. We geloven in een stapsgewijze aanpak. Dankzij onze samenwerking met Roland waren we in staat om in 2022 een Women’s WorldTour-licentie te bemachtigen. Nu Israel-Premier Tech als onze sponsor toetreedt, hebben we een nog mooiere toekomst voor ons”, aldus Ruben Contreras, de teambaas van Roland Cogeas Edelweiss Squad.

“Ik ben erg blij met deze Zwitsers-Israëlisch-Canadese samenwerking. Door de gedeelte culturele kennis zullen de rensters een geweldige vooruitgang boeken. We krijgen ook de kans om te profiteren van de ervaring van de mensen binnen Israel-Premier Tech”, citeert Cyclingnews Contreras. De selectie van Roland Cogeas Edelweiss Squad bestaat uit twaalf rensters. De Israëlische Rotem Gafinovitz tekent op de valreep nog een contract bij de Zwitserse ploeg. Olga Zabelinskaya is de bekendste naam.