vrijdag 8 september 2023 om 12:09

Rohan Dennis zwaait af in Canada met vraagtekens over fitheid: “Hij had een mooier afscheid verdiend”

Rohan Dennis gaat in Canada zijn laatste wedstrijden als profwielrenner rijden. De Australiër is door Jumbo-Visma opgeroepen voor de GP de Québec en de GP de Montréal, maar er zijn twijfels over zijn fitheid. Op het WK tijdrijden kwam Dennis namelijk ten val en daar ondervindt hij nog steeds de gevolgen van. “Het feit dat hij is afgereisd waarderen we enorm”, zegt ploegleider Frans Maassen.

“Het tekent de prof die Rohan is”, gaat Maassen verder. “We zitten deze periode vooral vanwege de vele koersen niet erg ruim in de beschikbare manschappen. Rohan schikt zich hier volledig in dienst van de ploeg. Hij aarzelde geen moment en stond klaar om het team te helpen omdat de situatie daar om vroeg. Hij had een mooier afscheid verdiend, maar het is nu eenmaal niet anders.”

De 33-jarige Dennis maakte begin dit jaar bekend te gaan stoppen met wielrennen. “In de sport, en ook op veel andere momenten, voel je op een gegeven moment dat je tevreden en blij bent met wat je hebt bereikt. Dan merk je dat de drive er niet meer echt is en dan verdwijnt de regelmaat in je prestaties. Dat gevoel bekroop mij steeds meer. En ik wil niet iemand zijn die een contract heeft en salaris ontvangt”, legde hij uit aan WielerFlits.

Dit voorjaar spraken we met Rohan Dennis over zijn besluit om te stoppen:



In Québec en Montréal rijdt Jumbo-Visma voor twee kopmannen. Dat zijn Christophe Laporte en Tiesj Benoot. “Op voorhand geef je coureurs met een goede punch hier een goede kans. Christophe is zo’n renner die op zo’n parcours goed uit de voeten kan. Zondag zal het dan weer iets meer voor Tiesj zijn”, aldus Maassen.

“Er is enige kans op regen”, vertelt hij over de koers in Québec. “Dat kan het verloop van de koers best beïnvloeden. In de afgelopen jaren zijn deze races vaak pas beslecht in de laatste ronde. Ik durf niet met zekerheid te zeggen dat dat dit jaar weer het geval gaat zijn. Het kunnen zomaar hele open koersen worden die al vroeg tot ontbranding komen. Dat is voor ons niet erg.”