woensdag 17 januari 2024 om 18:13

Rohan Dennis was aanwezig bij emotionele begrafenis van zijn vrouw Melissa

Rohan Dennis was woensdag aanwezig bij de begrafenis van zijn vrouw Melissa Dennis. De uitvaart vond plaats in Perth, nadat ze op 30 december overleed na een aanrijding waarvoor haar man Rohan Dennis is aangeklaagd wegens dood door gevaarlijk rijgedrag. Omdat de oud-wielrenner op borgtocht vrij is, kon hij de begrafenis bijwonen.

Volgens het Australische medium ABC was Rohan Dennis er samen met zijn twee kinderen, die hij samen met Melissa Hoskins (haar meisjesnaam) had. Tijdens de begrafenis spraken onder meer haar vader Peter Hoskins en haar oud-coach Gary Sutton.

“Vandaag vieren we een leven dat veel te kort heeft geduurd. Melissa was net begonnen. Haar beste prestaties moesten nog komen”, vertelde haar vader tijdens de ceremonie. “Toen Melissa stopte met wielrennen, heeft ze haar doelen opnieuw gekozen. Het was tijd om de beste moeder te worden, a champion mum. Melissa was de hoeksteen van haar familie.”

Rohan Dennis (33) is naar aanleiding van de dood van zijn vrouw Melissa aangeklaagd voor ‘dood door gevaarlijk rijgedrag, onzorgvuldig/onnauwkeurig rijden en het in gevaar brengen van een mensenleven’. Hij werd op borgtocht vrijgelaten, maar moet op 13 maart voor de rechter verschijnen in Adelaide.

De Australische wielrenner, die twee keer wereldkampioen tijdrijden werd, was prof sinds 2013 en sloot eind 2023 zijn carrière af bij Jumbo-Visma.