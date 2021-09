Rohan Dennis naar Jumbo-Visma: “Eén van de toonaangevende ploegen in het peloton”

Jumbo-Visma heeft ‘droomaanwinst’ Rohan Dennis officieel gepresenteerd. In juni was bij ons al te lezen dat de deal rond was. De tweevoudig wereldkampioen tijdrijden uit Australië komt over van INEOS Grenadiers en tekent een contract voor twee jaar bij de Nederlandse ploeg.

“Ik kijk enorm uit naar de nieuwe uitdagingen”, vertelt Dennis over zijn overstap. “Het is één van de toonaangevende ploegen in het peloton op het gebied van innovatie en ontwikkeling. De mogelijkheid om samen te koersen met mannen als Primož Roglič, Wout van Aert en, opnieuw, Tom Dumoulin kon ik niet laten schieten. Het is een groot doel van me om bij te blijven dragen aan het winnen van grote rondes en zelf kansen te krijgen in de kortere meerdaagsen.”

Dennis heeft een verleden in Nederlandse dienst. “Het wordt een nieuw hoofdstuk, maar ook een terugkeer naar vroegere jaren, toen ik deel uitmaakte van de Rabobank continentale ploeg in 2011 en toen ik reed op Cervélo, als neo-prof in 2013. Ik ben dank verschuldigd aan INEOS Grenadiers voor de tijd die ik er doorbracht. Het was een mooie periode met geweldige momenten en prestaties, die ik graag wil vervolgen met Jumbo-Visma.”

Dit bericht wordt aangevuld.