Team Ineos roept eigen e-Race in het leven

Nu de koers al meerdere weken stilligt nemen renners hun toevlucht tot de virtuele alternatieven. Te midden daarvan richt Team Ineos zijn eigen eRace op, waarbij de renners van de Britse ploeg tegen elkaar rijden op het Zwift-platform. De wedstrijd wordt zondag gehouden.

Team Ineos heeft de selectie verdeeld in zes teams, die worden aangevoerd door Tourwinnaars Egan Bernal, Chris Froome en Geraint Thomas, Girokampioen Richard Carapaz, Tao Geoghegan Hart en Michał Kwiatkowski. Zij rijden thuis op hun fietstrainers een wedstrijd op Zwift, waarbij een van de zwaarste beklimmingen van het online platform het strijdtoneel is. De virtuele koers begint om 17.00 uur en is rechtstreeks te volgen via de social media-kanalen van de ploeg.

Daarvóór is het al mogelijk om aan te haken bij de renners van de ploeg in een eRide. “De eRide biedt iedereen de mogelijkheid om deel te nemen aan een groepsrit met de renners van de ploeg, met een route die voor alle niveaus geschikt is”, meldt Team Ineos in een persbericht. Deze eRide begint om 15.00 uur en duurt veertig minuten tot een uur. Later deze maand doet Team Ineos ook mee aan de virtuele editie van de Ronde van Zwitserland, The Digital Swiss 5.

We're thrilled to announce that all 30 @TeamINEOS riders will do battle in Sunday's @GoZwift eRace.

In a Team vs Team format – which of these lineups will produce the winner? 🏆 pic.twitter.com/L51TGGSR44

— Team INEOS (@TeamINEOS) April 10, 2020