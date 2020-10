Roglic verstevigt leidersplaats World Ranking, Van Aert beste eendagsrenner dinsdag 6 oktober 2020 om 09:47

Met zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik heeft Primož Roglič zijn leidersplaats op de UCI World Ranking verstevigd. Wout van Aert schuift een plekje op, van vier naar drie. In de One Day Race World Ranking neemt Van Aert de leiding over van Jakob Fuglsang.

De One Day Race World Ranking en de Stage Race World Ranking werden pas begin vorig jaar door de UCI in het leven geroepen. Met dank aan zijn regelmaat voerde Greg van Avermaet het klassement van de beste eendagsrenners aan tot eind februari van dit jaar. Ook Alexander Kristoff (maart) en Jakob Fuglsang (sinds augustus), voerden een tijdlang de ranglijst aan, maar sinds vandaag prijkt Wout van Aert dus op één. De dubbele vice-wereldkampioen telt exact 300 punten voorsprong op… Mathieu van der Poel. Julian Alaphilippe is derde.

Primož Roglič voert de Stage Race Ranking aan, voor Tadej Pogačar en Miguel Ángel Lopez. Daarin is Remco Evenepoel de beste Belg op plaats 10, Wilco Kelderman de beste Nederlander op 17. Ook in de algemene ranking World Ranking blijven de twee Slovenen op één en twee, voor Van Aert, Van der Poel en Fuglsang.

Team UAE Emirates voert het ploegenklassement aan, voor Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step. Slovenië gaat België en Frankrijk vooraf in het landenklassement. Wie alle rankings in detail wil bekijken of bestuderen, kan dat via deze link.