Roglic verspeelt gele trui op slotdag Parijs-Nice, Schachmann grijpt eindzege

Primož Roglič heeft op de laatste dag zijn op handen zijnde eindzege in Parijs-Nice verspeeld. De kopman van Jumbo-Visma kwam in de korte slotrit naar Levens twee keer ten val en werd daardoor op grote achterstand gereden door de concurrentie. Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) trok het eindklassement naar zich toe, Magnus Cort (EF Education-Nippo) won de slotrit.

Valpartij Roglič

Vroege aanvalspogingen, van onder meer Dylan van Baarle, Dylan Teuns en Rémi Cavagna, werden allemaal ongedaan gemaakt. Wel kregen opvallend veel toppers te maken met pech: Maximilian Schachmann kreeg een mechanisch defect, terwijl Primož Roglič en David Gaudu vielen. De klassementsleider had de nodige schade aan de heupen, maar kon verder. De slotrit was kort maar krachtig, met drie beklimmingen van de Côte de Duranus (3,9 km aan 3,7%) en een oplopende strook richting de meet in Levens.

Na de tweede keer Côte de Duranus waren twee grote kopgroepen weggereden. Cees Bol, Jonas Rutsch, Laurens De Plus, Edward Theuns, Stefano Oldani, Warren Barguil, Tim Declercq en Sven Erik Bystrøm hadden 1.15 minuut voorsprong op het peloton. Op een kleine halve minuut volgde een groep met onder meer Luis Léon Sánchez, Omar Fraile, Simon Geschke, Michael Matthews, Matteo Trentin en Dylan Teuns.

Roglič serieus in de problemen

In de laatste afdaling, op een kleine dertig kilometer voor de meet, werd Primož Roglič op achterstand gemeld. De kopman van Jumbo-Visma was voor een tweede keer ten val gekomen en daardoor op achtervolgen aangewezen. BORA-hansgrohe had dit snel in de gaten en trapte het gaspedaal in in het peloton: Maximilian Schachmann had in het klassement namelijk ‘maar’ 52 seconden achterstand op Roglič. Ook Astana-Premier Tech en Aleksandr Vlasov (derde op 1.11 minuut) zagen kansen om Roglič te pijnigen.

De Sloveense geletruidrager kwam in de achtervolging alleen te zitten, nadat hij al zijn ploeggenoten had opgesoupeerd. Ondanks hulp van Danny van Poppel, Nacer Bouhanni en Victor Campenaerts was Roglič vooral op zichzelf aangewezen, terwijl in het peloton Astana-Premier Tech en BORA-hansgrohe er alles aan deden om het gat te vergroten. Dertien kilometer voor de meet was het verschil al meer dan een minuut.

Schachmann virtuele leider

Bernard, Barguil en Bystrøm werden als laatste overgebleven vluchters ingerekend door de elitegroep, die al twee minuten van een aangeslagen Roglič weggereden was. Vooraan waren daardoor alle ogen gericht op Schachmann, de virtuele leider. Vlasov demarreerde een kilometer onder de top van de Duranus, maar hij kreeg Schachmann en Ion Izagirre met zich mee. Niet veel later sloot ook de rest van het overgebleven peloton aan.

Vlasov en Izagirre, die derde en vierde stonden in het klassement, probeerden in de laatste oplopende kilometers richting Levens het ploegspel te spelen, maar Schachmann gaf geen krimp. Hij liet wel Guillaume Martin, Gino Mäder en Krists Neilands wegrijden, maar dat drietal werd ingerekend door de troepen van Team DSM.

Cort wint de sprint

Dylan Teuns probeerde het in de sprint van de kopgroep op de verrassing te spelen, maar hij werd geremonteerd door Magnus Cort. De Deen van EF Education-Nippo hield vervolgens Christophe Laporte van zich af in de sprint. Pierre Latour werd derde. Omdat Schachmann in datzelfde groepje over de streep kwam, verzekerde hij zich van de eindoverwinning in Parijs-Nice. Vlasov en Izagirre mochten mee het eindpodium op.

Een flink gehavende Roglič kwam op meer dan drie minuten van de kopgroep over de finish. Drie ritzeges bleken dus niet genoeg voor de Sloveen om de WorldTour-ronde op zijn naam te schrijven.

