Roglic raakt leiding kwijt in Vuelta: “Had niet mijn beste dag”

Primož Roglič verloor zondag op de Alto de l’Angliru de leiderstrui in de Vuelta a España. De kopman van Jumbo-Visma kwam in de slotkilometers in de problemen en moest het rood afstaan aan Richard Carapaz, die tien seconden voor Roglič over de streep kwam. “Ik had niet mijn beste dag”, vertelt Roglič na afloop.

De Sloveen, die al drie etappes wist te winnen, vond de Angliru maar een steil ding. “Het was een te lastige beklimming voor een sprinter”, geeft hij aan. “En ik had niet mijn beste dag, maar uiteindelijk is het wel goed. Ik ben blij met dit resultaat.”

Roglič weet namelijk dat dinsdag, daags na de rustdag, een individuele tijdrit wacht. “We kunnen nu toewerken naar die tijdrit. Het zal een lastige tijdrit worden, maar ik ga mijn best doen. Dan zien we wel hoe we ervoor staan na afloop van de tijdrit”, aldus Roglič, die nu tweede staat in het klassement.

De achterstand van Roglič, die dinsdag in de tijdrit start in de groene trui als leider van het puntenklassement, op Carapaz bedraagt bij het ingaan van de slotweek tien seconden. Hugh Carthy en Daniel Martin staan op respectievelijk 22 en 25 seconden van de Sloveen.