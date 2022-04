Roglic nog altijd aan kop in Baskenland: “Nu komen de echte bergritten”

Primož Roglič gaat ook na de vierde dag van de Ronde van het Baskenland aan de leiding in het algemeen klassement. De Sloveen van Jumbo-Visma had naar eigen zeggen niet zijn beste dag, maar kwam verder ook niet in de problemen in de finale naar Zamudio.

Na afloop keek Roglič met Cycling Pro Net terug op een zware etappe. “Ik voelde me vandaag goed genoeg om mee te gaan met de beste renners, maar ik beschik deze week niet over de echt goede benen. Ook mis ik wat geluk. Ik wilde wel degelijk de etappe winnen”, doelt de Sloveen op de eindsprint. De geletruidrager moest in de spurt ritwinnaar Daniel Felipe Martínez, Julian Alaphilippe en Diego Ulissi laten voorgaan.

De 32-jarige Roglič kijkt echter vooral naar de eindzege en beschikt na vier etappes nog altijd over de beste papieren. Vrijdag en zaterdag staan er twee zware bergritten op het programma. Morgen trekken de renners over vijf gecategoriseerde beklimmingen naar de oplopende finish (met stroken boven de 10%) in Mallabia.

Roglič heeft er wel zin in. “Nu komen de echte bergetappes eraan. Morgen is een zware dag, met veel hoogtemeters. Het is de koninginnenrit van deze ronde. En zaterdag? Daar kijk ik ook naar uit”, klinkt het vol vertrouwen.