Roglic na zijn zege: “Iedereen was moe, dus waarom zou ik er niet voor gaan?”

Primož Roglič was vanzelfsprekend blij na zijn zege in de zesde etappe van Parijs-Nice. “Het was weer eens wat anders. Ik ben erg blij dat het lukte.”

Roglič werd na zijn overwinning onthaald door zijn familie. “Dat zij hier zijn, is een extra motivatie. Het is altijd fijn om ze bij me te hebben, ze zijn mijn grootste supporters. Het was erg cool om de benen te hebben en de etappe te winnen. Het was de hele dag echt zwaar en het was volle bak vanuit de start. We waren allemaal moe, dus ik dacht, waarom zou ik het niet proberen? Mooi dat ik het kon afronden.”

Ook werd de Sloveen gevraagd naar de aangepaste slotetappes. “Het is niet anders, ik moet het ermee doen. Ik maak me geen zorgen. Het worden twee bepalende etappes, zoals altijd aan het eind van deze wedstrijd. Ik verwacht dat er voluit wordt gekoerst, want het zijn twee korte ritten. Het wordt ongetwijfeld erg mooi voor de fans om te zien. Op wie ik me focus? Vooral op mezelf. Als ik gefocust blijf en we met de hele ploeg ons werk doen, volgt normaal het resultaat wel.”