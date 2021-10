Roglic na zege in Milaan-Turijn: “Gelukkig had ik de benen om het af te maken”

Primož Roglič begint zaterdag als topfavoriet aan de Ronde van Lombardije. De Sloveen won zaterdag al met verve de Giro dell’Emilia en was vandaag de beste in Milaan-Turijn. “Lombardije? Ik wil er nu nog niet aan denken. Ik wil eerst genieten van deze overwinning”, vertelde de Sloveen na afloop in het flashinterview.

Roglič vocht in Milaan-Turijn een beklijvend duel uit met de Brit Adam Yates. De twee kleppers bleken op de laatste beklimming van Superga over de sterkste benen te beschikken. Yates nam het initiatief en probeerde Roglič tot twee keer toe uit het wiel te rijden, maar de Sloveen kon volgen en had vervolgens nog wat over voor de laatste honderden meters. “Dit is echt geweldig. Het was vandaag mooi weer en dit is een fijn resultaat.”

Pittige aanloop

Voor de kopman van Jumbo-Visma was het echter geen walk in the park. “De aanloop naar het lokale circuit was heel erg zwaar. Gelukkig beschikte ik over de benen om het af te maken. Ik had de aanval van Yates wel verwacht, maar je weet natuurlijk nooit of je de benen hebt. Soms is dat wel het geval, soms ook niet. Maar vandaag beschikte ik over de juiste vorm. Ik koers hier tussen mooi gezelschap.”

Roglič was na afloop ook lovend over zijn ploeggenoten. “Ik ben heel erg blij met mijn prestatie, maar ook met die van de ploeg. We wisten aan het begin van de wedstrijd de kopgroep in bedwang te houden en vervolgens zaten we ook nog met drie renners in de eerste waaier. Ik wil nu nog even niet denken aan Lombardije. Eerst even genieten van deze zege. Er volgt nu nog een laatste koers, maar het is ook meteen de belangrijkste wedstrijd.”