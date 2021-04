Roglic na tweede plaats: “Ik ben erg tevreden met mijn vorm”

Primož Roglič ging op de slotklim van de Muur van Hoei vroeg aan en even leek het erop dat de Sloveen de Waalse Pijl ging winnen. Op de streep moest hij echter zijn meerdere erkennen in de regerende wereldkampioen, Julian Alaphilippe.

“Julian was zonder twijfel de sterkste vandaag. Ik moet hem feliciteren, hij verdiende het om te winnen”, reageerde Roglič naderhand. De Sloveen van Jumbo-Visma probeerde met nog 350 meter te gaan weg te rijden bij de concurrentie. “Ik zat daar en dacht, waarom niet? Als ik wat sterkere benen had gehad, dan had ik gewonnen. Maar er was iemand sterker vandaag.”

Volgens Roglič komt er weinig filosofie bij de Muur van Hoei kijken. Hij beklom de steile helling voor het eerst in wedstrijdverband. “Als je de benen hier hebt, moet je aangaan en dan kan je winnen. Of dit goed is voor Luik? Zeker. Het was een mooie koers en het ging hard. Ik ben zeker erg tevreden met mijn vorm in aanloop naar Luik.”

Of hij teleurgesteld was of juist blij met zijn tweede plaats, werd hem gevraagd. “Je wilt altijd winnen hè? Maar zoals ik al zei, ik ben blij met mijn niveau. Ik kijk uit naar de volgende wedstrijd. Hopelijk kan ik weer op het podium komen, maar we gaan het zien. Het is weer een andere koers en we gaan zien wie zondag uiteindelijk de sterkste benen heeft.”