Roglic na eindwinst in Dauphiné: “Ik win eindelijk eens een koers in Frankrijk!”

Primož Roglič boekte vandaag een belangrijke zege in aanloop naar de Tour de France. De Sloveen kroonde zich namelijk tot eindwinnaar van het Critérium du Dauphiné, na een ware demonstratie van zijn ploeg Jumbo-Visma in de slotrit naar het Plateau de Solaison.

Roglič was na afloop vanzelfsprekend erg blij met zijn eindzege, zeker omdat hij twee jaar geleden in een kansrijke positie nog moest opgeven in de Franse rittenkoers. “Dit is zeker heel erg mooi. Eindelijk win ik eens een koers in Frankrijk!”, is de Sloveen goedgemutst. “Dat is heel erg mooi. Niet alleen Jonas (Vingegaard, red.) was erg sterk. We hadden als ploeg de controle over de koers, van bij de start.”

“Het was een lastige openingsfase, maar we hadden dus de controle en de jongens reden echt geweldig. Jonas was echt supersterk op de slotklim. Het is crazy he“, reageert Roglič op de voor hem kenmerkende wijze. “Het is een mooie dag voor de ploeg. Het gaat allemaal de goede kant op”, blikt de kersverse eindwinnaar van de Dauphiné alvast vooruit op de Tour de France.

“We kunnen straks met vertrouwen richting de Tour, maar er is nog wel wat tijd en ook werk te doen”, besluit Roglič, die nu naar Tignes trekt. In de Franse Alpen wil hij zich de komende weken zo goed mogelijk klaarstomen voor de Ronde van Frankrijk.