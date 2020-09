Roglic na eerste dag in het geel: “Het was behoorlijk nerveus” dinsdag 8 september 2020 om 18:42

Een nerveuze en stresserende etappe, zo omschrijft Primož Roglič de dag van vandaag. De Sloveen wist echter zonder kleerscheuren de finish te bereiken, met dank aan zijn ploeggenoten. “We deden het als ploeg heel erg goed”, is zijn conclusie in het flashinterview.

“Hoe mijn eerste dag in het geel was? Het was behoorlijk nerveus en stresserend van bij de start. De jongens reden echt geweldig en we mogen blij zijn. Het is belangrijk om heel te blijven en om vooraan te koersen. Nu moeten we ons richten op de volgende etappes”, houdt Roglič zich wat op de vlakte.

Het is momenteel Slovenië boven in de Ronde van Frankrijk, aangezien ook Tadej Pogačar de show steelt in het tenue van UAE Emirates. “In Slovenië hebben we twee miljoen mensen en het zijn allemaal topatleten”, grapt Roglič. “Het is wel gek, we (doelt op zijn thuisland, red.) behaalden hiervoor geen resultaten.”

“Nu zijn we wel in staat om successen te boeken. Ik ben dankbaar dat ik Slovenië mag vertegenwoordigen, dat ik het land trots kan maken. Ik zal ooit een keer stoppen, het is dan te hopen dat jonge talenten in mijn voetsporen kunnen treden.”