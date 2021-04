Roglic: “Morgen vanaf de eerste kilometer volle bak koersen”

Primož Roglič, de nummer twee in het klassement, en zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard, die derde staat, kunnen morgen in de slotetappe van de Ronde van het Baskenland het ploegspel spelen. De Jumbo-Visma’s willen op de laatste dag nog eens alles geven.

“Waarschijnlijk was dit de makkelijkste dag van de ronde”, zei Roglič na afloop van de vijfde rit met aankomst in Ondarroa. “Maar dat betekent niet dat het echt makkelijk was. Het was een heel snelle dag, het ging snel aan de finish. Het was Baskisch-vlak met de hele tijd op en af. Nu nog een dag te gaan.”

“Ik denk dat we allemaal wel wat moe zijn na zo’n zware week. Vanaf het begin heb ik gezegd dat we hier met een jonge ploeg zijn. Ik ervaar niet echt druk om deze wedstrijd te winnen. Ik ben al erg blij dat we op de eerste dag de tijdrit konden winnen. Nu vermaak ik me nog altijd en we gaan zeker onze best doen morgen. En dan zien we wel wie de beste was”, ging hij verder.

“Onze tactiek? We gaan het zien, we moeten er nog over praten. We moeten zeker een erg goede strategie hebben en dan gaan we vanaf de eerste kilometer volle bak koersen”, aldus de Sloveen.