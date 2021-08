Roglic maakt indruk in de Vuelta: “Maar het grootste gevaar is overmoedig worden”

Primož Roglič won de Vuelta a España al in 2019 en 2020 en lijkt ook dit jaar op weg naar de eindzege, maar binnen de ploeg van Jumbo-Visma is er absoluut nog geen hosannasfeer. “Het grootste gevaar is nu om overmoedig te worden en denken dat het vanzelf gaat”, concludeert ploegleider Addy Engels in gesprek met de NOS.

Roglič heeft voorlopig een foutloos parcours afgelegd in de Vuelta en staat na één week aan de leiding in het algemeen klassement. Toch denkt Engels nog niet aan een derde eindzege. “We weten dat je een ronde op het einde kunt verliezen. Twee jaar geleden, toen Primož voor een eerste keer wist te winnen, hing het in de laatste week ook aan een zijden draadje. In drie weken kan er zoveel gebeuren. Het is pas binnen als de laatste kilometer is verreden.”

Engels hoeft Roglič er echter niet van te doordringen dat er nog een lange weg te gaan is. “Primož is altijd iemand die met beide benen op de grond staat. Hij is de laatste die denkt dat iets binnen is. Zo moet je er ook instaan. Je moet elke dag, of het nu een bergrit is of een vlakkere etappe, 100% gefocust zijn van start tot finish. Dat weten we heel erg goed.” Het verschil tussen de Sloveen en zijn naaste belager Enric Mas is voorlopig 28 seconden.

Marge

Jumbo-Visma gaf eerder in de ronde nog de rode trui uit handen door vroege vluchter Rein Taaramäe een vrijgeleide te geven in de etappe naar de Picón Blanco. Nu is Roglič weer de eigenaar van de leiderstrui, maar staan we pas aan het begin van de tweede week. “Of we de rode trui nu te vroeg in ons bezit hebben? Nee, dat denk ik niet. Ik heb liever een marge in positieve zin, dan dat we ergens iets goed moeten maken”, aldus Engels.

Met renners als Steven Kruijswijk en Sepp Kuss kan Roglič bergop rekenen op enkele sterke knechten. In hoeverre krijgt een renner als Kruijswijk straks nog de vrijheid om op jacht te gaan naar een ritzege? Engels: “Mogen is een groot woord, maar als we ergens een situatie kunnen creëren waarin Steven een rit kan winnen, mag hij er zeker voor gaan. Maar we hebben natuurlijk wel het klassement als hoofddoel. De rest is ondergeschikt.”