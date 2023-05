Roglic laat niet in zijn kaarten kijken: “Mijn tactiek? Gewoon de beste benen hebben”

Primož Roglič werd voor de start van de Giro d’Italia al door velen getipt als de grote favoriet voor de eindoverwinning, maar na de opgave van zijn (op papier) grootste rivaal Remco Evenepoel zijn nog meer ogen op hem gericht. De Sloveen lijkt het allemaal niet te deren. De renner van Jumbo-Visma strooide in een interview met Sporza weer met ‘Roglič-wijsheden’.

Jumbo-Visma besloot vandaag geen (digitale) persconferentie in te lassen, maar Sporza kreeg wel de kans om kopman Primož Roglič aan de tand te voelen. De Sloveen staat er na negen dagen koers uitstekend voor in het klassement. Roglič staat voorlopig tweede op slechts twee seconden van Geraint Thomas. De Brit gaat nu aan de leiding in het algemeen klassement, nadat bekend werd dat Remco Evenepoel positief heeft getest op het coronavirus. De Belg moet de Giro verlaten.

De wielerliefhebbers krijgen dus toch niet het zo gewenste duel tussen Roglič en Evenepoel. “Zoiets wens je niemand toe. Ik blijf het herhalen: we zijn nog maar net begonnen met deze Giro en er zal nog veel gebeuren. Ik twijfel er niet aan dat Remco er snel weer zal staan. Hij zal supersterk zijn, hij heeft al ergere tegenslagen gekend”, aldus Roglič.

Van Roglič versus Evenepoel naar Roglič tegen INEOS Grenadiers

De ervaren coureur zal nu vooral de mannen van INEOS Grenadiers in de gaten moeten houden. De Britse ploeg heeft, met Thomas en Tao Geoghegan Hart, twee kandidaat-eindwinnaars in de gelederen. “Dat zal de koers zeker veranderen, maar eigenlijk ook niet als ik wil winnen. Ik moet focussen op mezelf en we moeten gezond blijven. Of ik me zorgen maak? Het was al lastig om hier met z’n achten aan de start te verschijnen. We proberen alles onder controle te houden, maar je hebt ook geluk nodig.”

De klassementstroef van Jumbo-Visma houdt zich verder op de vlakte, ook als het gaat over zijn winstkansen. “Vanaf nu is elke etappe een sleutelrit. En over de slotweek hoef ik het niet meer te hebben. Wat mijn tactische opties zijn? Ik moet gewoon de beste benen hebben. Dan is alles mogelijk. Ik zal in Rome tevreden zijn als ik er alles heb uitgehaald. Zaterdag heb ik alleszins voor het eerst seconden gepakt en heb ik eens geen tijd verloren. So far, so good.”