Roglič kijkt uit naar Sloveens kampioenschap: “Ik wil gewoon winnen” zaterdag 20 juni 2020 om 18:18

Voor Primož Roglič begint het wielerseizoen zondag weer. De Sloveen staat dan aan de start van het Sloveens kampioenschap aan de weg en geldt samen met Tadej Pogačar als topfavoriet. “Het wordt echt een grote uitdaging om bij hem in het wiel te blijven zondag”, aldus Roglič over zijn landgenoot. “Maar ik wil ook gewoon winnen.”

“Mijn doel is vooral om de routine van het trainen te verbreken en een keer iets anders te doen. Het wordt sowieso een goede training”, gaat hij verder in gesprek met de NOS . “Ik ga mijn best doen en kan me niet verstoppen.”

Het zal voor Roglič de eerste wedstrijd in acht maanden zijn, nadat de Sloveen vorig jaar zijn seizoen afsloot in de Chrono des Nations. Winnen zal dus zeker geen sinecure zijn, zeker niet omdat concurrent en vriend Pogačar al vier zeges op zak heeft dit seizoen.

Toch is de coureur van Jumbo-Visma er klaar voor. “Ik ben er altijd klaar voor”, lacht hij. “Ik ben zeker nog niet klaar om de Tour de France te rijden, maar deze koers moet lukken.”

Coronamaatregelen

Het Sloveens kampioenschap is de eerste UCI-wedstrijd na de coronastop. Maar of dat de sfeer rondom de wedstrijd anders zal maken? “Ik weet het niet”, sluit de Sloveen af. “Voor ons renners is het eigenlijk hetzelfde als altijd. Volgens mij hebben ze alleen wat beperkingen voor het publiek. Voor ons verandert er niet zoveel, of ze hebben het mij nog niet verteld.”