Roglic hoeft prijs Sportman van het Jaar in Slovenië niet te delen met Pogacar

Primož Roglič is in Slovenië uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Dat heeft de Sloveense vereniging voor sportjournalisten (DŠNS) besloten. In de stemming eindigde hij voor Tour de France-winnaar Tadej Pogačar. Eerder deze week moesten Roglič en Pogačar de titel Wielrenner van het Jaar nog delen.

Het is voor het tweede jaar op rij dat Roglič de prijs voor Sportman van het Jaar ontvangt in zijn thuisland. Van de journalisten die aangesloten zijn bij DŠNS ontving de winnaar van de Vuelta a España en Luik-Bastenaken-Luik 61 stemmen. Pogačar kreeg 43 stemmen. Luka Dončič (basketbal) en Tim Gajser (wereldkampioen motorcross) volgden op gepaste afstand.

“Het jaar 2020 was voor mij sportief erg succesvol”, reageert Roglič op zijn uitverkiezing. “Ik wil daarbij de overwinningen in Luik en de Vuelta benadrukken. Aan de andere kant was het voor ons allemaal een ongewoon jaar. Niemand had kunnen verwachten wat er zou gebeuren. We moesten ook samen strijden tegen de pandemie.”

“Al mijn tegenstanders zijn geweldige atleten en uitstekende persoonlijkheden. Ik ben niet in de positie om over mezelf te oordelen, maar ik weet dat iedereen zijn best doet om de beste te zijn. Ik ben heel blij dat mensen dat hebben ingezien”, aldus de Sloveen van Jumbo-Visma.

De titel Sportvrouw van het Jaar ging naar langlaufster Anamarija Lampič, voor golfster Ana Belac en bokster Ema Kozin. De nationale handbalploeg werd Sportploeg van het Jaar en atleet Kristjan Čeh werd uitgeroepen tot talent van het jaar.

