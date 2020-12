Roglic én Pogacar verkozen tot wielrenner van het jaar

Primož Roglič of Tadej Pogačar: wie is de beste Sloveense wielrenner van 2020? De stemgerechtigden voor de trofee van ‘wielrenner van het jaar’ in Slovenië konden niet kiezen en dus zijn beide renners uitgeroepen tot winnaar.

De twee Slovenen kunnen terugblikken op een uitermate succesvol wielerjaar. De voor UAE Emirates uitkomende Pogačar wist dit jaar op slechts 21-jarige leeftijd de Tour de France te winnen, door als debutant af te rekenen met landgenoot Roglič. Die laatste verloor de gele trui in de allesbeslissende tijdrit naar La Planche des Belles Filles, één dag voor Parijs.

Pogačar won verder de Ronde van Valencia, pakte de Sloveense titel in het tijdrijden en werd ook nog tweede in de UAE Tour én derde in Luik-Bastenaken-Luik. Roglič werd in de Ronde van Frankrijk dus op een pijnlijke nederlaag getrakteerd, maar de renner van Jumbo-Visma wist in 2020 meerdere grote wielerwedstrijden winnend af te sluiten.

Successen

Zo won hij voor de tweede keer in zijn carrière de Vuelta a España, was hij na een knotsgekke finale de beste in Luik-Bastenaken-Luik en won hij verder nog de Tour de l’Ain en de Sloveense titel op de weg. Na zijn eindzege in de Vuelta mocht Roglič zich ook eindwinnaar van de UCI Worldranking noemen, niet geheel toevallig voor Pogačar.