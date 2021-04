Roglic: “Het draait niet alleen maar om Pogacar en mij”

Een goed begin is het halve werk, moet Primož Roglič gedacht hebben na de tijdrit in de Ronde van het Baskenland. De kopman van Jumbo-Visma maakte zijn favorietenstatus waar door de chrono in Bilbao te winnen. Brandon McNulty kwam nog het dichtst, de Amerikaan verloor twee seconden. “Ik ben heel blij met mijn prestatie”, aldus Roglič.

Opvallender was het verschil met Tadej Pogačar, die als laatste startte en 28 seconden verloor op het zware parcours. Toch wil Roglič niet nu al de polonaise lopen. “Het draait niet alleen tussen ons”, geeft hij aan. “Er doen ook nog andere goede renners mee en het is pas de eerste etappe, maar wel een goede dag voor ons.”

Jumbo-Visma staat na de eerste etappe met drie man in de top-4, aangezien Jonas Vingegaard en Tobias Foss derde en vierde werden. Roglič weet wat de geel-zwarte ploeg te wachten staat. “We moeten de focus behouden en vooruitkijken naar de volgende dagen”, zegt hij.

In 2018 wist Roglič al eens de Ronde van het Baskenland te winnen. Daarnaast is het voor de specialist al zijn derde tijdritzege in het Baskenland. “Het is prachtig om hier terug te zijn. De tijdrit was speciaal, zoals altijd hier in het Baskenland. Ik hou van de koersen hier. Dit was weer een mooie uitdaging, met die steile slotklim”, blikt Roglič terug.

“Ik hoop de leiderstrui na de slotrit ook nog te hebben. Het maakt niet uit hoe, maar we gaan alles geven en dan zien we wel”, sluit hij af.