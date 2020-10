Roglic herovert rode trui: “Verandert niet veel voor onze ploeg”

Primož Roglič wist in Suances zijn derde ritzege van deze Vuelta a España te boeken. De Sloveen wist met een indrukwekkende sprint heuvelop de macht te heroveren, al staat Richard Carapaz wel in dezelfde tijd. “Ik sta weer in het rood, maar er verandert niet heel veel voor onze ploeg”, zegt Roglič.

“Dit was een mooie zege, wat kan ik er meer over zeggen?”, lacht de kopman van Jumbo-Visma na zijn krachtsexplosie in Suances. “Ik ben super blij, het is fijn om te winnen. Ik had de benen ervoor en het is heel mooi dat het dan ook lukt.”

Na de finish was er wat discussie over de tijdsverschillen in het peloton. Uiteindelijk gaf de organisatie het voordeel aan Roglič, die naast de tien bonificatieseconden ook nog drie seconden pakte op de andere favorieten waaronder Carapaz. Daardoor is Roglič weer leider, met Carapaz in dezelfde tijd. “Ik sta weer in het rood, ja. Maar er verandert niet heel veel voor de ploeg. We moeten dit momentum behouden en gefocust blijven, dan bekijken we het dag per dag.”

De komende twee dagen wachten weer twee lastige bergritten, met aankomsten op La Farrapona en de Angliru. “Het wordt weer een weekend in de bergen, het zal leuk zijn om naar te kijken voor de mensen en we gaan ons best doen”, kijkt Roglič vooruit.