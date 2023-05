Roglic heeft geen stoute Giro-plannen: “Doel is om geen tijd te verliezen”

In de derde etappe van de Giro d’Italia krijgen de renners een lastige finale voor de wielen geschoven, maar het ziet er naar uit dat we vandaag geen aanval van Primož Roglič hoeven te verwachten. De kopman van Jumbo-Visma heeft geen stoute plannen, zo liet hij voor de start weten aan de verzamelde media.

De Sloveen had het voorafgaand aan de rit over het ‘doorkomen van de etappe’. Tussen Vasto en Melfi moeten er 216 kilometers overbrugd worden. Het venijn van de rit zit in de laatste veertig kilometer, met de Valico dei Laghi di Monticchio (6,4 km aan 6,4%) en daarna de Valico la Croce (3,1 km aan 6,1%).

Een klassementsrenner met goede benen kan wellicht iets ondernemen in de heuvelzone, maar Roglič is niet van plan om de stoute schoenen aan te trekken. “Het doel is om vandaag geen tijd te verliezen. Het is pas de derde rit, dus er is nog een lange weg te gaan tot de finish in Rome.”

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 3 naar Melfi – Verraderlijke finale in Potenza

De ervaren coureur is echter wel op zijn hoede. “Gisteren dachten we allemaal dat het een massasprint zou worden, maar uiteindelijk zie je toch dat er klassementsmannen tijd verliezen”, aldus Roglič.