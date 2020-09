Roglic had Van Aert graag wereldkampioen zien worden: “Maar ik zat op mijn limiet” zondag 27 september 2020 om 18:34

Primož Roglič had zijn Jumbo-Visma-ploeggenoot Wout van Aert graag wereldkampioen zien worden. De Sloveen kon in de finale van de WK-wegrit in Imola echter weinig meer bijdragen in achtervolging op de ontsnapte Julian Alaphilippe. “Zelf zat ik volledig op mijn limiet”, vertelt Roglič tegen VTM.

De rol die Roglič is veelbesproken na afloop van het WK in Imola. Hij maakte deel uit van de achtervolgende groep van vijf en had volgens velen Van Aert moeten helpen, als dank voor diens werk in de Tour de France. Roglič zegt zelf dat hij niet meer kon doen dan hij al deed.

“Wout is een groot kampioen en sportman. Ik heb zelf alles gegeven, hij is tenslotte mijn ploegmaat”, aldus de Sloveen. “Ik had liever gezien dat hij Alaphilippe nog had kunnen terugpakken en wereldkampioen was geworden.”

“Zelf zat ik volledig op mijn limiet en moest ik al moeite doen om de eerste in ons groepje bij te houden, ik kon niet eens sprinten op het einde”, zegt Roglič na afloop van het wereldkampioenschap. Hij werd zelf zesde in de uitslag en zag Van Aert sprinten naar het zilver.

‘Primož heeft alles gedaan wat hij kon’

Van Aert zelf nam zijn Sloveense ploegmaat niets kwalijk: “Ik denk dat Primož alles gedaan heeft wat hij kon. Hij zat ook op de limiet. Hij wist ook dat hij niet kon winnen in deze groep, maar ik ben op niemand kwaad. Ik denk dat er ene beter was. Dat was Alaphilippe en hij had superbenen.”