Roglic grijpt de macht in slotetappe Ronde van het Baskenland, Gaudu wint in Arrate

Primož Roglič heeft de Ronde van Baskenland gewonnen. De Sloveen van Jumbo-Visma kraakte na subliem ploegenspel het UAE Team Emirates van Tadej Pogačar en Brandon McNulty. In de etappe eindigde de eindwinnaar als tweede, achter vluchtgezel David Gaudu. Vingegaard maakte het feest voor Jumbo-Visma compleet door als tweede in het klassement te eindigen.

Met zeven gecategoriseerde beklimmingen en een lengte van slechts 112 kilometer beloofde de slotetappe in de Ronde van het Baskenland een climax van jewelste op te leveren.

UAE Team Emirates vs. Jumbo-Visma in zware slotrit?

Het betekende namelijk dat concurrerende teams UAE Team Emirates en Jumbo-Visma met schaakstukken Tadej Pogačar, Brandon McNulty, Primož Roglič, Jonas Vingegaard een interessant speelveld kregen om de wedstrijd te beslissen.

Tegelijkertijd moesten zij ook nog eens rekening houden met sterke blokken als Movistar (Alejandro Valverde), Bahrain-Victorious (Pello Bilbao en Mikel Landa), INEOS Grenadiers (Adam Yates) en Astana-Premier Tech (Ion Izagirre).

Koers vanaf de start: Movistar en Tolhoek tonen zich

Movistar toonde zich direct op Arribinieta, de eerste gecategoriseerde beklimming van de dag. Door het tempo van het Spaanse WorldTour-team brak het peloton in stukken: het schaakspel was begonnen.

Jumbo-Visma was daarna aan zet met Sam Oomen en Antwan Tolhoek. Laatste renner kreeg op de tweede beklimming van de dag Chris Juul-Jensen en Patrick Bevin met zich mee. Op de steilere stroken toonde de Zeeuw zich steevast de betere.

Op Azurki kwam Tolhoek dan ook alleen te rijden, maar op dat moment volgde een aantal tegenaanvallen in het peloton van Richard Carapaz, Enric Mas, Omar Fraile, Hugh Carthy en Ben O’Connor. Bevin kon zo ook weer de aansluiting maken.

UAE Team Emirates in het defensief

De vluchters dreven zo UAE Team Emirates in het defensief. De ploeg van Pogačar en McNulty zagen we op 80 kilometer van de meet voor het eerst op kop van het peloton rijden, toen de kopgroep een voorsprong van veertig seconden had.

Voor hen bleek het lastig om de controle over de wedstrijd te bewaren. Op de volgende beklimming volgden namelijk nieuwe aanvallen elkaar in rap tempo op. Met Carlos Verona en Mark Padun kreeg Movistar een tweede pion en Bahrain-Victorious een eerste pion vervolgens in de kopgroep. Ook Guillaume Martin en Pierre Latour maakten de aansluiting.

Valverde eerste klassementsrenner in de aanval

Voor Valverde was het een eerste signaal om eens ten aanval te trekken. De 40-jarige renner deelde een eerste plaagstoot uit, maar moest snel concluderen dat de overige klassementsrenners hem geen duimbreed toegaven.

Mauri Vansevenant maakte van de daaropvolgende wapenstilstand listig gebruik door aan te vallen. De renner van Deceuninck-Quick-Step stond voorafgaand aan de slotetappe op de elfde plaats in het algemeen klassement, op slechts 1 minuut en 32 seconden van McNulty. De Belg maakte op jacht naar een korte eindklassering in het Baskenland snel de oversteek.

Oomen en Hirschi maken sprong naar voren

Vanuit de achtergrond zagen we ook nog Marc Hirschi en Oomen succesvol de sprong wagen. De kopgroep bestond daarna uit twaalf renners en koesterde een toegift van een minuut.

Astana scheurt peloton uit elkaar: Pogačar en McNulty in de problemen

De afdaling van de Elosua-Gorla maakte vervolgens meer brokken dan de beklimming. In het peloton scheurde Astana de boel even kortstondig uit elkaar: Roglič was mee, Vingegaard, McNulty en Pogačar niet. Om het gat te dichten moest Pogačar even op kop rijden voor McNulty tot de afgezakte Hirschi zich weer meldde.

Vooraan reden inmiddels Carapaz, Bevin en O’Connor weg. De overige vluchters kregen vervolgens snel gezelschap van de kleine groep met de renners van Astana, Gaudu en Roglič.

UAE Team Emirates stond met nog vijftig kilometer te gaan met de rug tegen de muur. Vooraan bundelden Oomen, Tolhoek (Jumbo-Visma), Verona, Mas (Movistar), Fraile en Aranburu (Astana-Premier Tech) om McNulty en Pogačar verder op achterstand te rijden. Hun achterstand? Die was al snel 40 seconden.

Op de beklimming naar Krabelin moest de groep met Pogačar en McNulty, waar alleen nog Vingegaard, Esteban Chaves, Yates en Emanuel Buchmann zich bevonden, de achterstand zo snel mogelijk zien weg te poetsen.

Doek valt voor McNulty

Met de Tourwinnaar op kop slonk de achterstand van de achtervolgers naar twintig seconden. De taakverdeling binnen de ploeg uit de Emiraten leek vervolgens duidelijk: Pogačar voor McNulty. Op twee kilometer van de top kraakte de Amerikaan echter definitief en moest UAE Team Emirates de kaart van Pogačar spelen.

Gaudu, Carthy en Roglič blijven vooraan over

In de kopgroep vlogen de klassementsrenners er een voor een af. Op de top bleven Roglič, Carthy en Gaudu over. Met een voorsprong van dertig seconden op Landa, Pogačar, Yates, Vansevenant, Valverde en Vingegaard begonnen zij aan de laatste veertig kilometer.

In die laatste veertig kilometer liep de voorsprong van Roglič snel op naar een minuut, ondanks de goede samenwerking bij de achtervolgers, waar Vingegaard zijn werk als stoorzender uitvoerde.

Pogačar strijdend ten onder

Met nog de beklimmingen van Trabakua en Usartza te gaan om Roglič van de eindzege te houden, reed Pogačar stoïcijns door bij de achtervolgers op de eerste van de twee resterende heuvels. De voorsprong van de drie renners vooraan bleef echter intact.

Op de slotklim naar Arrate kwamen de achtervolgers toch nog terug tot dertig seconden, maar snel daarna werd duidelijk dat de eindzege toch echt naar Roglič zou gaan. In de kopgroep liep de voorsprong namelijk weer op na een versnelling van Gaudu. Carthy ging daarbij definitief overboord.

Bilbao valt van virtuele podium

In de slotkilometers brak het gevecht om de laatste podiumplek los. Virtuele nummer drie Bilbao moest jagers Pogačar, Valverde en Yates van zich afhouden, maar slaagde daar niet in.

Jumbo-Visma een en twee in klassement Baskenland, Gaudu wint in Arrate

Na een versnelling van Valverde moest de Bask de podiumplek in zijn thuisronde afgeven aan de Sloveen van UAE Team Emirates, die op zijn beurt dan weer niet slaagde in zijn poging om Vingegaard te kraken. Met Roglič, Vingegaard en Pogačar lag het podium vast.

En de etappezege? Die ging naar Gaudu. Hij kreeg de etappezege van zijn Sloveense vluchtgezel. Juichend kwamen beide renners over de meet in Arrate.