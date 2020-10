Roglic en Dumoulin voor Vuelta: “We beginnen allebei als kopman”

Primož Roglič en Tom Dumoulin beginnen dinsdag op gelijke hoogte aan de Vuelta a España. De Sloveen verdedigt in Spanje zijn eindzege van vorig jaar, maar dat zet hem niet hoger in de pikorde bij Jumbo-Visma. “We komen met een sterke ploeg en ik ben samen met Tom de kopman”, vertelt Roglič op een online persmoment.

“We zien vanzelf wel wie beter is”, gaat Roglič verder in de Zoom-persconferentie, met 35 internationale journalisten aan de andere kant van de lijn. “Als het nodig is, dan zullen we voor elkaar werken. Maar we zijn allebei kopman en hopelijk krijgen we een mooie koers hier.”

Terugkijken op zijn tweede plaats in de Tour de France doet Roglič niet veel. “Het ging heel snel allemaal. Ik heb het geaccepteerd en ik keek meteen door naar de volgende koersen. Eerst het WK, daarna Luik en nu sta ik hier”, legt hij uit.

Het parcours heeft Rogla al bestudeerd. “De derde week lijkt iets makkelijker dan de Tour, maar we zullen de komende dagen al zien hoe goed we zijn. Het zijn meteen drie bergachtige etappes. Ik vind het zelf heel mooi, omdat ik graag de koers maak. Ik denk dat het leuk gaat zijn om te kijken vanuit huis.”

Dumoulin: “Aan het eind zal toch iemand de Vuelta moeten winnen”

Tom Dumoulin gaat zonder ideale voorbereiding van start in de 18-daagse Vuelta. “Er was niet echt tijd om een voorbereiding te doen op een grote ronde. Na het WK en de klassiekers in België had ik twee weken thuis om uit te rusten. Ik heb ook geprobeerd iets van mijn voorbereiding te maken. Het is niet ideaal, maar dat geldt voor iedereen. In dit gekke jaar moeten we er het beste van maken”, legt de Limburger uit.

“We zijn blij dat we de Vuelta kunnen rijden. We komen met een sterke ploeg en we zijn er nu toch, dus het zou zonde zijn als we er niet het meeste uit willen halen. Aan het eind zal toch iemand de Vuelta moeten winnen”, lacht Dumoulin. “Dus we kunnen er maar beter voor zorgen dat dat een van ons is.”

In 2015 beleefde Dumoulin zijn doorbraak als ronderenner in de Ronde van Spanje. “Ik heb heel goede herinneringen aan de Vuelta. Ik ben nog maar twee keer gestart, maar een daarvan was heel succesvol. Met twee ritzeges en een bijna-eindzege die ik verloor op de laatste dag”, geeft hij lachend aan. “Ik werd toen zesde en ik ben nog steeds trots op die Vuelta.”

Dumoulin reageert gevat als hem gevraagd wordt of hij denkt dat de Vuelta Madrid gaat halen. “Wat denk je zelf? Ik weet het ook niet. Ik weet net zoveel als jullie. We kunnen alleen maar hopen dat het rustig blijft met de coronabesmettingen en dat onze ‘ploegbubbels’ veilig blijven. Dan zal het goed gaan, maar dat weten we niet van tevoren”, vertelt hij.