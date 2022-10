Roel van Sintmaartensdijk van VolkerWessels naar Intermarché-Wanty-Gobert U23

Roel van Sintmaartensdijk maakt komende winter de overstap van VolkerWessels naar de nieuwe opleidingsploeg van Intermarché-Wanty-Gobert. Dat laten verschillende bronnen aan WielerFlits weten. De 21-jarige Nederlander won dit jaar de KNWU Topcompetitie. De Belgische ploeg laat bij navraag weten geen commentaar te kunnen leveren.

De boomlange klassiekerspecialist (Van Sintmaartensdijk meet 1,97 meter) heeft een sterk eindschot en dat kwam hem dit seizoen behoorlijk goed van pas. Zeker aan het begin van het jaar was de jongste van de Van Sintmaartensdijk-broertjes op dreef. Hij werd vierde in Olympia’s Tour (gewonnen door Maikel Zijlaard), waar hij zich verzekerde van de jongerentrui. Een kleine drie weken later was hij ook de beste op de Zeeuwse kasseien tijdens de Omloop van de Braakman uit de Topcompetitie. Hij versloeg Marien Bogerd in een sprint-à-deux.

Ook in mei trok hij die vorm door, door opnieuw succesvol te zijn in Zeeland. De renner was in het Internationaal Beloftenweekend de beste door Lotto Soudal U23-renners Vincent Van Hemelen en Liam Slock achter zich te laten. Beide Belgen zijn vanaf 1 januari prof bij respectievelijk Sport Vlaanderen-Baloise en Lotto Soudal. Van Sintmaartensdijk bleef overigens maar winnen, want een dikke week later was hij ook de beste in de Omloop der Kempen. In deze Topcompetitie-koers versloeg hij medevluchter Arne Peters in een sprint met twee.

Daarna reed de jongeling een aantal 1.1-koersen in Nederland en België, waarin hij overal bij de beste 25 in de uitslag zat. In de ZLM Tour (UCI 2.Pro) werd hij daarna zestiende, om vervolgens als zevende af te klokken op het NK tijdrijden voor beloften. Daarna zakte Van Sintmaartensdijk een beetje in. Begin september knoopte hij echter weer aan met de zege in de gravelkoers Omloop van Valkenswaard, eveneens uit de Topcompetitie. Hij was daarmee al zeker van de eindzege; aan de Ton Dolmans Trofee en de Eurode Omloop deed hij niet mee.

Boem !💥 Roel van Sintmaartensdijk wint de @omloopderkempen ! In een ‘sprint á deux’ verslaat Roel zijn medevluchter. Broer Daan finisht op plaats 🥉gevolgd door Coen Vermeltfoort #alsteamsterk @sportfotonl pic.twitter.com/KhfYSjrjLb — VolkerWessels Cycling Team (@ctvolkerwessels) May 15, 2022

Wisselwerking en vruchtbare grond

Ook op profniveau toonde Van Sintmaartensdijk zijn kwaliteiten. In de lastige, heuvelachtige derde etappe van de Ronde van Slowakije eindigde hij na ruim 214 kilometer onlangs als derde, achter ritwinnaar Koen Bouwman (Jumbo-Visma) en Luca Colnaghi van Bardiani-CSF-Faizanè. Bij de opleidingsploeg van Intermarché-Wanty-Gobert is het naar verluidt de bedoeling dat hij samen met de zeer talentvolle Italiaan Francesco Busatto het team gaat dragen. Beiden zouden ook regelmatig met het WorldTour-team meegaan dankzij de UCI U23-mixregel.

Roel van Sintmaartensdijk is afkomstig uit het Zuid-Hollandse Zuidland op het eiland Voorne-Putten, onder de rook van het Rotterdamse havengebied. Het dorpje telt nog geen zesduizend inwoners, maar het blijkt de laatste jaren wel ontzettend vruchtbare wielergrond te zijn. Voorloper was wijlen Arie den Hartog (2018), die in de jaren zestig zelf Milaan-San Remo en de Amstel Gold Race wist te winnen, terwijl hij Jan Janssen naar winst loodste in de Tour de France van 1968. De laatste jaren neemt het aantal profrenners uit Zuidland toe.

Wereldkampioen van 2017 en klassiekerspecialist Chantal van den Broek-Blaak is eveneens afkomstig uit het kleine Zuid-Hollandse dorpje. Uiteraard is ook Roels broer Daan van Sintmaartensdijk (die nu eveneens voor VolkerWessels rijdt) afkomstig van Zuidland, net als Martijn Maaskant. De vermaarde klassiekerspecialist werd bij zijn profdebuut vierde in Strade Bianche en Parijs-Roubaix, een jaar later werd hij ook vierde in de Ronde van Vlaanderen. Tegenwoordig is hij rattenvanger. Als laatste komt ook Daan Hoole (Trek-Segafredo) uit Zuidland.

Voorlopige selectie Intermarché-Wanty-Gobert Development Team 2023

Arne Baers (20)

Francesco Busatto (19)

Alessio Delle Vedove (18)

Alexy Faure Prost (18)

Victor Hannes (18)

Axel Huens (21)

Sacha Prestianni (18)

Tim Rex (18)

Roel van Sintmaartensdijk (21)

Nathan Smith (18)

Dylan Vandenstorme (20)

Jelle Vermoote (21)

Obie Vidts (20)