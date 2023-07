Roel van Sintmaartensdijk tekent profcontract bij Intermarché-Circus-Wanty

Roel van Sintmaartensdijk maakt dit jaar het mooie weer bij Circus-ReUz-Technord, de opleidingsploeg van Intermarché-Wanty-Gobert, en daar wordt hij nu voor beloond. De amper 22-jarige Nederlander heeft immers een profcontract getekend voor 2024 bij de hoofdmacht. Dat bevestigt de ploeg in een persbericht.

Van Sintmaartensdijk kwam aan het begin van het seizoen over van het continentale team VolkerWessels, waar hij vorig seizoen vooral indruk maakte op de nationale kalender met zeges in de Omloop van de Braakman, Omloop der Kempen en Omloop van de Braakman. Bij de Waalse formatie zette hij Brussel-Opwijk en een etappe in de Tour de Bretagne naar zijn hand, maar kwam hij ook sterk voor de dag in een dienende rol tijdens enkele profkoersen.

Klassiekers en sprinttrein

“Roel heeft vanaf de opstart in ons project geloofd. Ik ben verheugd dat we zijn vertrouwen met een profcontract kunnen belonen”, aldus performance manager Aike Visbeek. “Aan in het begin van het seizoen hebben we opgemerkt dat hij in de winter enorme stappen gezet had. Ervaren mannen als Rui Costa of Mike Teunissen waren onder de indruk van zijn prestaties in de Volta ao Algarve en meteen erna bevestigde in Brussel-Opwijk.”

Ook zijn werk in dienst van de ploeg stuitte op bewondering. “Binnen het WorldTeam heeft hij getoond dat hij een echte teamspeler is. Ons doel is om zijn grote motor de komende jaren met een aantal World Tour wedstrijden te vergroten. Roel kan in een breed waaier van wedstrijder ingezet worden. Hij zal vooral een rol in de klassiekers en in de sprinttrein vertolken. Op langere termijn zie ik hem tevens tot een belangrijk element in grote rondes uitgroeien.”

Blijven leren

Ook Van Sintmaartensdijk zelf is uiteraard in de wolken. “Vanaf de eerste dagen heb ik veel vertrouwen en kansen gekregen van de ploeg. De komende jaren wil ik zo vaak mogelijk aan het succes van ons team bijdragen en blijven leren. Stap voor stap krijg ik de kans om nieuwe dingen te ontdekken, zoals nu momenteel in mijn eerste hoogtestage met acht ploeggenoten van het WorldTeam. Eind deze maand neem ik deel aan de Sazka Tour om daarna aan de start van de tijdrit en wegrit van het WK voor beloften in Glasgow te verschijnen.”