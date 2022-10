Roel van Sintmaartensdijk: “Erg gemotiveerd om kleuren van Intermarché te verdedigen”

Roel van Sintmaartensdijk maakt komende winter de overstap van VolkerWessels naar de nieuwe opleidingsploeg van Intermarché-Wanty-Gobert, kon u vorige week al lezen op deze site. Nu heeft de 21-jarige Nederlander ook gereageerd op zijn transfer. “Ik volg Intermarché-Wanty-Gobert al langer en voelde me vereerd toen het team zijn interesse uitte.”

De 21-jarige Nederlander, dit jaar winnaar van de KNWU Topcompetitie, voelt het vertrouwen van de ploegleiding van de Waalse formatie. “Ik kreeg een grote blijk van vertrouwen van Kévin Van Melsen en Dimitri Claeys. Ik ben erg gemotiveerd om de kleuren van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux te verdedigen na een goede opleiding in Nederland”, laat de jonge Van Sintmaartensdijk weten in een persbericht van zijn aanstaande werkgever.

“Ik geloof in mijn capaciteiten om een plaatsje in het profpeloton te veroveren”

“Wat me het meest aanspreekt, is dat ik het wedstrijdprogramma van het continental-team met een aantal koersen bij de profs zal kunnen combineren. Mijn ambitie is om in de wedstrijden bij de beloften een belangrijke rol te spelen. Enerzijds door mijn lijn van overwinningen van vorig seizoen door te trekken, anderzijds door onze eerstejaars renners wegwijs te maken.”

“Verder hoop ik een bijdrage aan de collectieve prestaties van het WorldTeam te kunnen leveren, want sinds mijn eerste podiumplaats bij de profs in de koninginnenrit van de Ronde van Slowakije geloof ik in mijn capaciteiten om een plaatsje in het profpeloton te veroveren.”

De boomlange klassiekerspecialist (Van Sintmaartensdijk meet 1,97 meter) heeft een sterk eindschot en dat kwam hem dit seizoen behoorlijk goed van pas. Zo won hij de Omloop van de Braakman en was hij tevens de beste in het Internationaal Beloftenweekend, Omloop der Kempen en de gravelkoers Omloop van Valkenswaard. Ook op profniveau toonde Van Sintmaartensdijk zijn kwaliteiten, met als uitschieter een derde plaats in een lastige, heuvelachtige etappe van de Ronde van Slowakije.