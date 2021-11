Rodrigo Contreras zegt WorldTour vaarwel en kiest voor EPM Scott

Rodrigo Contreras neemt na drie jaar afscheid van de WorldTour. De 27-jarige Colombiaan vertrekt bij Astana-Premier Tech en gaat in 2022 koersen voor EPM Scott, een continentale ploeg uit Colombia. Voor hij naar Astana vertrok, kwam Contreras ook al uit voor dat team.

Contreras mocht na een succesvolle stage in 2015 een seizoen later aansluiten bij de formatie van Patrick Lefevere. Vanwege aanpassingsproblemen bleef het voor hem bij één seizoen bij het toenmalige Etixx-Quick-Step. Hij keerde terug naar eigen land en hervond zijn plezier in 2018 bij EPM. Dat was voor Astana reden genoeg om Contreras terug te halen naar de WorldTour. In zijn eerste jaar won de Colombiaan meteen de Ronde van Rwanda.

De ploegleiding van Astana-Premier Tech was na drie jaar in Kazachse dienst echter niet overtuigd van Contreras en dus bleef hij lange tijd zonder contract. De klimmer heeft nu in EPM-Scott een nieuwe werkgever gevonden voor 2022. De continentale ploeg presenteerde eerder ook al Cristian Camilo Muñoz, die bij UAE Emirates geen contractverlenging kreeg.

Uno de lo mejores contrarrelojeros del país regresa a casa. ¡Vuelve Rodrigo Contreras a #NuestroEquipo! 🏆🚴‍♂️@epmestamosahi @scottsportscolombia #EPMporti pic.twitter.com/uOJNGq8QcE — equipo epm (@EPMCiclismo) November 18, 2021