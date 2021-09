‘Brailsford doet stap terug bij INEOS Grenadiers, Ellingworth nieuwe teammanager’

Dave Brailsford, die al sinds de oprichting van de ploeg in 2010 teammanager is van INEOS Grenadiers, doet volgens onze collega’s van Tuttobiciweb binnenkort ‘een stap terug’. Brailsford zou de leiding overnemen van het overkoepelende INEOS Sports, terwijl Rod Ellingworth zal doorschuiven en vanaf komend seizoen zal opereren als teammanager van de Britse wielerploeg.

Zowel Brailsford, Ellingworth als INEOS Grenadiers waren niet bereikbaar voor commentaar, al doet de Britse formatie het nieuws af als ‘speculatie’. Tuttobiciweb is echter stellig en schrijft dat Brailsford na twaalf intensieve jaren afscheid neemt als teammanager en binnenkort de sportieve lijnen zal uitzetten binnen INEOS Sports. De sporttak binnen chemiebedrijf INEOS is onder meer hoofdsponsor van Formule 1-team Mercedes en eigenaar van voetbalclubs FC Lausanne-Sport en OGC Nice.

Einde van een ‘tijdperk’?

Het is nu aan Ellingworth om grote schoenen te vullen, aangezien INEOS Grenadiers zeer succesvol was onder de vleugels van Brailsford, die de laatste jaren kampt met een fragiele gezondheid. De Britse formatie won sinds de oprichting in 2010 maar liefst zeven keer de Tour de France en was ook meerdere keren succesvol in de Giro d’Italia en de Vuelta a España. Dit seizoen staat de zegeteller op 32 stuks, met de Giro-zege van Egan Bernal als voorlopige hoogtepunt. De Tour draaide dit jaar echter wel weer uit op een teleurstelling.

Ellingworth was in het verleden betrokken bij de oprichting van Team Sky en als performance manager medeverantwoordelijk voor de sportieve prestaties van de ploeg. De Brit vertrok in 2019 naar Bahrain Victorious om daar manager te worden, maar was dit seizoen als Director of Racing alweer werkzaam voor INEOS Grenadiers.