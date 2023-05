‘Rocky’ Roglic blijft lachen na val: “Paar gram lichter”

Primož Roglič kwam woensdag ten val tijdens de elfde etappe van de Giro d’Italia, maar zijn humeur lijkt daar niet onder geleden te hebben. De Sloveen stond de pers donderdagochtend bijzonderlijk vrolijk te woord voorafgaande aan rit twaalf. “Ik heb wat vlees verloren, maar daardoor ben ik nu een paar gram lichter”, zei hij lachend tegen Cycling Pro Net.

Roglič voelde zich wel een beetje stijf, gaf hij toe. “Ik voel alles een beetje, maar we zullen op de fiets snel zien hoe het gaat. We moeten positief blijven en blijven lachen”, aldus de kopman van Jumbo-Visma.

Het is een Giro waarin veel gebeurt, wat ziekte en valpartijen betreft. Hoe gaat Roglič daarmee om? “Je moet overleven, je moet doorbijten. Het is net zoals Rocky zegt: ‘Het gaat er niet om hoe hard je kunt slaan, maar om hoe hard je geslagen kunt worden.’ Ik bedoel: we zijn nog in koers en gaan door. Natuurlijk blijf ik lachen, ik moet wel.”

