Robert Wagner: “Vingegaard is nog niet helemaal top, maar ziet er goed uit richting Parijs-Nice”

Video

Met een tweede overwinning op rij en overtuigende koppositie in het algemeen klassement voor Jonas Vingegaard heeft Jumbo-Visma niets te klagen in O Gran Camiño. Het team heeft naast Frans Maassen ook Robert Wagner in de ploegleiderswagen zitten. De tweede zege van Vingegaard was een kopie van die van vrijdag. “Het was een beetje copy-paste“, lacht Wagner.

“Dit hadden we gepland”, aldus Wagner. “Het doel was, en dat is geen hogere wiskunde, om goed Jonas naar de voet van de klim te krijgen en dan met hem voor de overwinning te gaan. Jonas heeft duidelijk aangegeven hoe hij het wilde en dat was het perfecte plan. Hij is in goede doen en vandaag kregen we de bevestiging.”

Welke conclusie durft de Duitse ploegleider nu te trekken na twee bergetappes in Galicië? “Iedereen heeft het over de concurrentie, dat die niet sterk is en dat er geen Pogačar is. Maar uiteindelijk staan hier supergoede renners aan de start. De conclusie is dat hij supergoed in vorm is. Hij is goed in conditie, dat zien we aan zijn data. Hij is nog niet helemaal top, maar richting Parijs-Nice ziet het er wel goed uit. Gezond blijven en dan gaan we zien waar het eindigt.”

Valter mikt op podiumplaats, naast Vingegaard

Naast de zege van Vingegaard was er ook een derde plaats voor Hongaars kampioen Attila Valter op de slotklim naar Rubiá. “Jonas kwam 20 kilometer voor de finish naar ons en zei dat hij voor plan-A zouden gaan. Johannes Staune-Mittet was nog een beetje moe van het werk van gisteren, dus toen zei ik dat ik het wilde doen. Het verliep uiteindelijk perfect”, aldus Valter.

“Aan de voet van de slotklim moest ik het tempo bepalen. Ik weet dat ik goed in vorm ben, maar mentaal is het makkelijk als je Jonas aan je zijde hebt. Hij vertelt wat je moet doen en dan kan hij het afmaken. Maar ik zag dat alleen Jesús Herrada (en niet de gevallen Ion Izagirre, red.) en Guerreiro nog overbleven in mijn wiel. Ik vond nog wat energie in mijn tank en ben blij dat ik nog derde kon worden”, zegt hij.



Voor Valter wordt de tijdrit van 18 kilometer van zondag belangrijk, want hij staat op de rand van het eindpodium. Het verschil met nummer drie Herrada is maar vier seconden. “Natuurlijk wil ik op het podium komen. Het is de laatste etappe. Ik moet geen grote risico’s nemen, want de grote koersen komen eraan, maar de vorm is goed en ik wil mijn best doen. Het zou geweldig zijn om naast Jonas te kunnen staan op het podium.”