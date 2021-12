Robert Gesink test positief op corona

Robert Gesink heeft het coronavirus te pakken. Dat meldt de 35-jarige klimmer zelf via social media, waar hij een foto van een positieve zelftest toont. Ondanks zijn besmetting, lijkt de 35-jarige renner het goed te maken.

Afgelopen zondag maakte Gesink al bekend dat hij het eerste teamtrainingskamp van Jumbo-Visma moet missen. Zijn zoontje had een dag eerder namelijk positief getest op het coronavirus. “Het is duidelijk dat we de protocollen van Andorra en het team volgen, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen”, schreef de Nederlander op dat moment.

In dit eerste bericht liet Gesink ook weten dat het gehele gezin in goede gezondheid verkeerde. Hoe dat nu precies zit, vertelt hij niet expliciet. De overige foto’s die Gesink deelt (waarin hij met het gezin geniet van winterpret dankzij een dikke laag sneeuw), lijken echter te impliceren dat iedereen het goed maakt.