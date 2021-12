Robert Gesink mist eerste trainingskamp met Jumbo-Visma

Robert Gesink moet het eerste trainingskamp van Jumbo-Visma in aanloop naar het nieuwe seizoen missen. Het zoontje van de 35-jarige Nederlander heeft positief getest op het coronavirus en uit voorzorg is besloten om Gesink niet af te laten reizen naar Spanje.

“Helaas zal ik niet naar Spanje reizen om mijn ploeggenoten te vergezellen op trainingskamp, omdat mijn zoon gisteren positief is getest op het coronavirus”, schrijft Gesink op sociale media. “Maak je geen zorgen. We zijn allemaal in goede gezondheid en Bram toont alleen milde symptomen. Het is duidelijk dat we de protocollen van Andorra en het team volgen, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.”

Gesink begint in 2022 aan zijn zestiende seizoen als prof bij Rabobank, Blanco, Belkin, LottoNL-Jumbo en nu dus Jumbo-Visma. De klimmer uit Varsseveld, die zich inmiddels heeft geschikt in een helpende rol, heeft nog een contract tot het einde van 2023 bij de Nederlandse WorldTour-ploeg.