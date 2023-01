Robert Gesink terug op fiets; blessure lijkt mee te vallen

Robert Gesink heeft alweer zijn eerste training afgelegd na zijn zware valpartij in de eerste rit in lijn van de Tour Down Under. Afgelopen weekend keerde Gesink vanuit Australië terug in Andorra. Vandaag zat hij weer op de hometrainer.

Waar in eerste instantie melding werd gemaakt van een bekkenbreuk, kan Gesink nu gelukkig concluderen dat er sprake is van een ‘mooie’ breuk. “Het gaat om een breuk van het schaambeen. Dus niet het bot waar je op zit. Normaal kan dit vanzelf herstellen en heb ik dus geen operatie nodig”, vertelde Gesink aan WielerFlits.

Nadat hij de eerste uitslag van de röntgenfoto’s in het ziekenhuis van Adelaide hoorde, waar men sprak over een bekkenbreuk, vreesde Gesink opnieuw maanden zoet te zijn met herstellen en revalideren. Dat lijkt nu mee te vallen.

Natuurlijk ondervindt de renner van Jumbo-Visma nog last van de breuk. “Als ik gewoon zit, voel ik niks. Bij aanzet van een beweging met mijn benen is er echter wel nog pijn. Ik heb het zadel op de hometrainer wat lager gezet. Het opstappen en afstappen duurde zo’n vijf minuten en ging vrij moeizaam. Het fietsen viel echter wel mee. Ik had niet echt veel last van mijn heup.”

Gesink hoopt dat de doktoren hem volgende week al groen licht geven zodat hij weer buiten op de weg kan trainen. “Heel voorzichtig wordt er al gesproken over een mogelijke rentree in de Ronde van Catalonië. Daarna zou ik dan via de Ronde van Romandië naar de Giro d’Italia kunnen gaan. Op dit moment hoop ik dat dit scenario realiseerbaar is.”

Al moet hij in Andorra ook nog even wennen aan de omstandigheden. “Er ligt hier een dik pak sneeuw. Van 35 graden Celsius in Adelaide naar -10 graden Celsius in Andorra is ook een flinke overgang.”