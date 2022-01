Robert Gesink over niet-selectie voor Tour: “Dat was wel even een pittig moment”

Robert Gesink reed al tien keer de Tour de France, maar er bestaat een reële kans dat hij er komend jaar niet bij is. De 35-jarige staat niet bij de eerste zes namen die al zeker zijn van een plekje in de Tourploeg van Jumbo-Visma. “Dat was wel even een pittig moment”, vertelt Gesink nu aan de NOS over hoe het nieuws van zijn niet-selectie bij hem binnenkwam.

“Zeker na wat er net was gebeurd”, vervolgt hij, verwijzend naar de sleutelbeenbreuk die hij opliep in de afgelopen Ronde van Frankrijk, de twee extra operaties die daar vanwege bacteriële infecties bij kwamen kijken en de coronabesmetting die hij onlangs opliep. “De batterij was nog aan het opladen van de tegenslag en toen kwam dat er nog overheen.”

“Uiteindelijk, als je aan het einde van het jaar de balans opmaakt, is er één koers die er met kop en schouders bovenuit steekt. Het zou akelig zijn als mijn laatste moment in de Tour geweest zou zijn, dat ik op dag drie in een brancard naar huis ga”, benadrukt Gesink nogmaals zijn teleurstelling. “Maar we hebben natuurlijk een hele sterke ploeg, die op alle fronten wederom versterkt is. Dan wordt voor elk plekje zwaarder gevochten”, klinkt het echter ook realistisch.

Gevraagd naar de mogelijkheid dat hij alsnog een van de laatste twee plekjes in kan nemen, antwoordt Gesink twijfelend. “Op zich… Je weet nooit hoe een koe een haas vangt, zeker niet in de wielersport. Maar je moet natuurlijk ook realistisch zijn. Laten we zo zeggen: het zekerheidje is de Vuelta dit seizoen”, aldus de in Andorra woonachtige coureur.

Gesink begint zijn seizoen in de Ronde van Algarve. Na de Portugese meerdaagse volgen de Drome Classic en verscheidene rondes: de Ronde van Catalonië, de Ronde van het Baskenland, de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland. In het najaar rijdt hij dus nog de Vuelta.