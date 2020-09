Robert Gesink over ‘cadeautje’: “Bahrain-McLaren reed een heel mooi tempo” woensdag 16 september 2020 om 19:10

Robert Gesink kwam een kwartier na zijn kopman Primož Roglič over de streep op de Col de la Loze, maar de Nederlander had al wel meegekregen dat de Sloveen weer wat was uitgelopen op Tadej Pogačar. “Super dat Primož weer wat afstand neemt.”

Gesink noemde de etappe naar Méribel, waar de finish op de Col de la Loze lag, een heel zware dag. “Op de Madeleine lag het tempo al heel hoog, maar we zaten er met zes man nog goed bij. Op die laatste klim was Sepp ook nog heel goed. Dus het was eigenlijk, tussen aanhalingstekens, een cadeautje dat we niet heel veel hoefden te doen, in de zin van dat Bahrain-McLaren een heel mooi tempo reed. We hebben er goed achter gezeten en het was een heel mooie dag zo.”

Enerzijds was de ervaren Nederlandse klimmer van Jumbo-Visma wel verbaasd dat de ploeg van Mikel Landa, met onder anderen de herboren Wout Poels, ineens op kop ging rijden, vertelde hij aan de NOS. “Misschien wel. Aan de andere kant, als ze willen winnen, of als ze de rit willen winnen, dan moeten ze natuurlijk wel iets doen. Misschien zou morgen nog een betere optie zijn geweest. Aan de andere kant, voor ons was het prima zo.”

Aan de streep was de voorsprong van Roglič op Pogačar, met de bonificaties, zeventien tellen, waardoor het verschil in het klassement nu 57 seconden bedraagt. Gesink: “Het zijn kleine verschillen natuurlijk. Misschien hadden we iets grotere verschillen uiteindelijk verwacht. Maar zolang de verschillen in ons voordeel zijn, vind ik het helemaal prima.”

‘Morgen wordt weer een heel zware dag’

Morgen koerst het peloton over de Cormet de Roselend, de Col des Saisies, de Col des Aravis en de Montée du plateau des Glières naar La Roche-sur-Foron. Weer een heel zware dag, verwacht Gesink. “We hebben die rit al verkend. Je komt bij de Roselend vanuit het vertrek, een lastige klim. En daarna is het aan een stuk afdalen, klimmen, afdalen, klimmen. En uiteindelijk nog een lastige finale.”

De klimmer van Jumbo-Visma denkt dat het een dag voor de ontsnapping wordt. “Maar je weet het eigenlijk niet. Er is altijd wel iemand die nog snode plannen heeft. We lopen tegen het einde van de Tour en er zijn ploegen die nog niets hebben. Dus wie weet zitten we morgen weer achter elkaar aan te springen en wordt het uiteindelijk weer voor de klassementsrenners. Maar het wordt heel zwaar in elk geval. Een dag om goed voor te herstellen om weer helemaal fit te zijn.”