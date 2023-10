dinsdag 17 oktober 2023 om 16:57

Robert Gesink: “Komst Roglic is belangrijk geweest voor ommekeer binnen de ploeg”

Ride Robert Gesink verlengde afgelopen zomer zijn contract bij Jumbo-Visma tot eind 2024. Vanaf 2007 zit hij bij dezelfde ploeg, die toen nog Rabobank heette. Van kopman naar rittenkaper tot meesterknecht reed hij in diverse rollen voor het team. In die jaren groeide hij samen met Steven Kruijswijk uit tot de cultuurdrager van de ploeg die zich ontwikkelde tot de sterkste in het peloton. In zijn column in RIDE Magazine gaat Gesink daar verder op in.

“Het was natuurlijk een rare situatie in 2012 toen Rabobank abrupt besloot met de sponsoring te stoppen. Rabobank liet het wel heel netjes achter, waardoor we met de ploeg verder konden. Je zag de daaropvolgende jaren dat de prestaties minder werden en dat veel renners de ploeg verlieten. Ik ben de ploeg altijd trouw gebleven en heb eigenlijk nooit serieus de overweging gemaakt om naar een ander team over te stappen”, aldus Gesink.

De klimmer uit Varsseveld kreeg al die jaren veel steun van de ploeg en het management. “Het overlijden van mijn vader, de problemen met hartritmestoornissen en mijn vrouw Daisy heeft een tijdje met haar gezondheid gesukkeld. Dat zijn redenen geweest waarom ik geen veranderingen in mijn werkomgeving wilde. Door alle problemen op het privégebied wilde ik qua team vooral stabiliteit en een vertrouwde omgeving. Ook speelt het mee dat het team me in die moeilijke periodes nooit heeft laten vallen.”

Ommekeer

Anno 2023 is Jumbo-Visma het beste wielerteam dat er rondrijdt. Gesink beschrijft die ommekeer als een lang proces, waarin vooral Primož Roglič een grote rol heeft gespeeld. “Uiteindelijk staat en valt alles bij resultaten. Ik denk dat de komst van Primož belangrijk is geweest. Met zijn prestaties groeide ook het vertrouwen dat we daadwerkelijk goed bezig waren. En zijn resultaten zorgden er ook voor dat er door de sponsors meer budget werd vrijgemaakt. Het hele spelletje begon te lopen en is de ploeg stap voor stap verder gegroeid tot de nummer één positie die we nu innemen”, zegt hij.

“Ik heb vorig jaar enorm gebaald dat ik geen deel uitmaakte van de ploeg die met Jonas Vingegaard de Tour de France won. De Tour met Jumbo-Visma winnen is een project waar ik in de afgelopen jaren ook op het persoonlijk vlak veel voor heb opgegeven”, geeft Gesink aan. “Die Tourzege dat zou de kers op de taart zijn geweest. Het was heel jammer dat ik buiten dat team werd gelaten. Al ben ik ook weer trots hoe ik me van die teleurstelling heb herpakt en er vervolgens in de Vuelta weer stond.”

De inmiddels 37-jarige Gesink gaat dus nog een jaar door. “Dat komt natuurlijk omdat het heel speciaal is om nu voor de beste ploeg van de wereld uit te komen. Daarnaast wilde ik niet afscheid nemen met een jaar waar ik door een val in de Tour Down Under het voorjaar miste en waar ik de Giro d’Italia moest overslaan door een coronabesmetting. Maar het belangrijkste is dat ik het fietsen nog steeds heel graag doe en inzet heb om dit hoge niveau te halen.”