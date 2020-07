Robert Gesink: “Gele trui in Parijs zou ook kroon op mijn carrière zijn” zaterdag 25 juli 2020 om 18:16

Robert Gesink heeft zijn eigen klassementsambities inmiddels laten varen, maar de 34-jarige klimmer hoopt dit jaar als meesterknecht de Tour de France te winnen. “Met drie sterke kopmannen is dat een realistisch doel”, zo vertelt hij in gesprek met het AD.

Tom Dumoulin, Primož Roglič en Steven Kruijswijk: Jumbo-Visma trekt dit seizoen met drie kopmannen naar de Ronde van Frankrijk. “De gele trui met de ploeg naar Parijs brengen, dat zou fantastisch zijn. Ongeacht wie hem draagt. Het zou ook een kroon op mijn carrière zijn”, aldus Gesink, die gelooft in een Tourzege voor Jumbo-Visma.

“Dit is een jaar waarin het écht kan, met drie klasbakken in de ploeg. Dumoulin en Kruijswijk hebben zich al eerder bewezen als uitstekende klassementsrenners. Roglič kan het ook, hij won vorig jaar nog de Vuelta. Ik heb in het verleden gezien wat ikzelf kan presteren. Wat voor mij net een stapje te hoog was, de gele trui, wil ik nu met die gasten bereiken.”

Onvoorspelbare Tour

Gesink doet zijn verhaal vanuit Tignes, waar Jumbo-Visma zich voorbereidt op de aankomende wielerkoersen en de Tour de France. De Achterhoekse wielrenner verwacht na een lange coronabreak een onvoorspelbare en nerveuze Tour. “Ik denk dat alle teams met hun sterkste bezetting komen. Normaliter komen veel renners een tikkeltje gaar aan, moe van een zwaar voorseizoen.”

“Nu is iedereen fris en gretig. Dat levert vast spektakel en verrassingen op.” Het belooft ook een vreemde Tour te worden, gezien alle coronamaatregelen. “Er zullen nu in verhouding nog meer Fransen langs het parcours staan. Hoewel, onderweg van Andorra naar Tignes kwam ik best veel gele kentekenplaten tegen. Het zou mooi zijn als veel Hollandse fans ons steunen.”