Robeet na knappe zege: “Zere benen, maar dat is normaal hé”

Ludovic Robeet was erg blij na zijn overwinning in Nokere Koerse. De Belg was in de laatste twee kilometer de betere van Gaudin, met wie hij uit de vlucht overbleef. “Winnen is winnen, dus ik ben blij. Normaal moest ik altijd werken voor onze sprinter.”

“In de laatste ronde had ik een erg goed gevoel, dus ik moest het proberen. We hadden nog wat voorsprong en ik voelde me goed, dus ik probeerde het en het is gelukt”, vertelde Robeet kort na de wedstrijd. Op twee kilometer versnelde de 26-jarige renner van Bingoal-Wallonie Bruxelles en wist zo Gaudin te lossen. “Ik zat nog makkelijk in zijn wiel en wist dat ik alleen kon aankomen.”

“De weersomstandigheden (wind en regen, red.) lagen me wel, dus ik was heel goed. Om alleen aan te komen na zo’n lange ontsnapping, was bijzonder. Ik had een beetje zere benen, maar dat is normaal hè!”, zei hij verder. Na de etappezege van Timothy Dupont in de Ster van Bessèges, was dit het tweede succes voor het Belgische ProTeam.

Goede sfeer

“We hebben een heel goed voorseizoen gehad, dus heerst er een goede sfeer in de ploeg. We draaien goed, dus ik ben erg blij dat ik nu ook heb gewonnen. Als je altijd maar in dienst rijdt en nooit voor de overwinning in aanmerking komt, is dit een keer iets anders”, zei Robeet, voor wie dit zijn tweede profzege uit zijn loopbaan was, tot slot.