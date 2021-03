Ludovic Robeet stunt met winst in Nokere Koerse

Ludovic Robeet heeft Nokere Koerse achter zijn naam gezet. De 26-jarige Belg reed in de laatste twee kilometer weg bij Damien Gaudin, met wie hij deel uitmaakte van de lange vlucht, en stelde vervolgens de overwinning veilig. Hij volgt op de erelijst de winnaar van 2019, Cees Bol, op. De Nederlander stond deze keer niet aan het vertrek.

Een jaar geleden moest de organisatie van Nokere Koerse noodgedwongen nog een streep door de wedstrijd zetten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, maar in 2021 keerde de koers gelukkig weer terug op de kalender. Het parcours bestond uit een grote ronde van 73 kilometer met onder anderen de Tiegemberg en vier plaatselijke ronden van 30,5 kilometer, met steeds de Nokereberg. Op de top lag na 195 kilometer tevens de finish. Op de deelnemerslijst stonden de namen van onder anderen Jasper Philipsen, Sep Vanmarcke, Mark Cavendish en de beloftevolle Jake Stewart, die vorige maand nog tweede was in Omloop Het Nieuwsblad.

Even na half een klonk het startsein en trokken de renners zich op gang voor een zware koers, zo was gezien de weersvoorspellingen wel de verwachting. Het tempo lag gelijk erg hoog, waardoor op de grote ronde al meerdere renners in de problemen kwamen. Ook duurde het even vooraleer de lange vlucht tot stand kwam. WorldTour-renners Theo Delacroix en Alexander Kamp trachtten na 22 kilometer samen met Adam de Vos en Valentin Ferron weg te rijden, maar na tien kilometer waren zij weer ingerekend. Na het eerste uur, waarin 47 kilometer was afgelegd, was er nog altijd geen ontsnapping weg.

Na een snel eerste koersuur rijdt een groep met acht man weg

De aanvalspoging van Anthony Julien (AG2R Citroën), Sébastien Grignard (Lotto Soudal), Thibault Ferasse (B&B Hotels), Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), Ludovic Robeet (Bingoal-WB) en Ward Vanhoof (Sport Vlaanderen-Baloise) na vijftig kilometer had meer succes. Nadat ook een ploeggenoot van Vanhoof, Aaron Van Poucke, en de ervaren Damien Gaudin (Total Direct Energie) waren aangesloten, konden zij een voorsprong opbouwen van zo’n vier minuten in aanloop naar de vier plaatselijke ronden rond Nokere. Onder anderen de kanshebbers Marc Sarreau en Timothy Dupont hadden zo een pion mee in de kopgroep.

In het peloton bepaalde Uno-X, dat met Rasmus Tiller de nummer twee van Le Samyn in de ploeg had, het tempo. Na de eerste plaatselijke ronde was het verschil met de vluchters teruggebracht tot drie minuten. In de tweede ronde schudde Edward Theuns voor de eerste keer aan de boom. Op de Lange Ast, op ruim zeventig kilometer, versnelde de renner van Trek-Segafredo, maar door de reactie vanuit Uno-X kwam hij niet weg. Vervolgens werd het peloton opgeschrikt door een val, waarbij ook Owain Doull betrokken was. De Brit, eerder dit jaar al achtste in de tijdrit van de Ster van Bessèges, was een van de speerpunten bij INEOS Grenadiers.

Met een verschil van twee minuten werd dan aan de laatste twee ronden begonnen. In het peloton was Jelle Wallays de volgende aanvaller. Op de kasseien van de Herlegemstraat nam de Belg van Cofidis wat voorsprong, maar net als Theuns werd hij snel weer bijgehaald. Vlak voor de volgende passage van de Lange Ast nam de nervositeit toe. Groupama-FDJ kwam opzetten om het tempo wat op te voeren, maar op de kasseien van Huisepontweg werden de debatten pas echt geopend in het peloton. Een groep met elf man, met daarbij ook Jasper Philipsen, wist zich lost te maken en een tweede groep met onder meer Mark Cavendish sloot aan.

Kopgroep leidt nog altijd in de laatste omloop

Ondanks de eerste beschietingen in het peloton, reden de acht vroege vluchters nog altijd aan de leiding. Op 30,5 kilometer van de streep begonnen zij aan de laatste plaatselijke ronde, met een kleine minuut voorsprong. Daarachter vond een hergroepering plaats, waarna Alpecin-Fenix de achtervolging op de kopgroep ging leiden. Net na de Herlegemweg probeerde Lukas Pöstlberger wat te forceren, maar omdat er veel naar elkaar werd gekeken kon het peloton weer terugkeren. Uno-X nam dan weer de handschoen op en ook Qhubeka ASSOS en UAE Emirates gingen zich met de achtervolging bemoeien.

Toen ook andere ploegen zich op kop zetten, liep het verschil met de vluchters rap terug. Met nog een halve minuut voorsprong begonnen ze aan de laatste passage van de Lange Ast. Robeet trok zich op de klim binnenstebuiten en hij kreeg Gaudin mee. Voor de overige vluchters was het snel gedaan. Vanmarcke versnelde op de Lange Ast en wist een gaatje te pakken. Toch werd de Belg weer in de kraag gevat. Even later gingen Ethan Hayter en Luca Mozzato in de tegenaanval en zij raapten Zoccarato op. Op de Huisepontweg eindigden de kansen van Mark Cavendish. Hij kwam ten val en moest de rest laten gaan. Ook ploegmaat Jannik Steimle was kansloos na een val.

Op twee kilometer ontbond Robeet zijn duivels en wist zo Gaudin uit het wiel te rijden. De Belg van Bingoal-Wallonie Bruxelles moest toen alleen nog de Nokereberg omhoog, maar wist daar knap stand te houden. Gaudin wist nog net uit de handen van het peloton te blijven en werd tweede. Jordi Meeus won de sprint om de derde plaats. De slotsprint werd nog ontsierd door een val van Timothy Dupont, maar de snelle man kon gelukkig snel weer opstaan. Voor Robeet was het zijn tweede zege uit zijn carrière. Twee jaar geleden won hij al eens een etappe in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali.