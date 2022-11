Ro De Jonckere nieuwe teammanager Human Powered Health

Ro De Jonckere is vanaf volgend seizoen de nieuwe teammanager van de Amerikaanse formatie Human Powered Health. De Belgische was in het verleden al werkzaam voor Quick-Step en Team Qhubeka.

De Jonckere kwam al op jonge leeftijd in aanraking met de koers: haar vader was namelijk enige tijd de marketingdirecteur van Domo-Farm Frites, de voorloper van (tegenwoordig) Soudal-Quick Step. Ze rolde op een gegeven moment zelf ook in het wielermilieu en ging werken voor de ploeg van Patrick Lefevere. Na een dienstverband van iets meer dan twaalf jaar maakte ze de overstap naar de Zuid-Afrikaanse formatie Team Qhubeka.

Na vijf jaar bij Team Qhubeka maakt De Jonckere zich op voor een Amerikaans wieleravontuur bij Human Powered Health. Ze is vanaf volgend jaar de enige vrouwelijke teammanager van een (professionele) mannenploeg, en zal tevens de vrouwenformatie aanvoeren. Rachel Hedderman (EF Education-TIBCO-SVB), Esra Tromp (Jumbo-Visma) en Natascha Knaven-den Ouden (AG Insurance-NXTG) bekleden eenzelfde functie, maar dan wel binnen het vrouwenwielrennen.

Vrouw in een mannenwereld

De Jonckere kan niet wachten om te beginnen aan haar nieuwe job. “Ik heb er echt zin in. Het is geweldig dat de ploeg zoveel vertrouwen in mij heeft. Het is, als vrouw in een mannenwereld, cool om een dergelijke rol te vervullen.” De mannenploeg koerst normaliter ook in 2023 weer op een ProTeam-licentie, de vrouwenformatie maakt deel uit van de Women’s WorldTour.