Human Powered Health vraagt nu wel ProTeam- en WWT-licentie aan

De Amerikaanse formatie Human Powered Health heeft, met enige vertraging, alsnog een aanvraag ingediend voor een ProTeam- en Women’s WorldTeam-licentie. De formatie moest wat langer wachten op een bankgarantie en kon zo niet op tijd de juiste documenten aanleveren, maar nu zijn de laatste plooien gladgestreken.

De UCI maakte eerder deze maand bekend dat veertien ploegen een ProTeam-licentie hebben aangevraagd. Opvallend: bij de aanvragen voor een ProTeam en Women’s WorldTeam-status ontbrak Human Powered Health. De Amerikaanse formatie maakte zich echter geen zorgen om de licenties. “Geen paniek, we zullen ook volgend jaar weer uitkomen op ProTeam (bij de mannen) en WorldTour (vrouwen) niveau.”

De formatie moest wat langer wachten op een bankgarantie en kon zo niet op tijd de juiste documenten aanleveren. “We zijn dit jaar van bank veranderd, maar het duurde allemaal wat langer dan aanvankelijk gedacht. De financiering voor 2023 is in orde en de bankgarantie is inmiddels verwerkt. We zijn al volop aan het plannen met oog op komend seizoen.”

De ploeg heeft nu aan Velonews laten weten dat de bankgarantie inmiddels is afgegeven en dat men een aanvraag heeft ingediend bij de UCI. In de eerste helft van december bepaalt de licentiecommissie van de internationale wielerunie of ploegen aanspraak maken op hun aangevraagde licentie(s).